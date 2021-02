Onderzoek: belang finance-afdelingen nam toe tijdens coronacrisis

Het belang van finance-afdelingen is tijdens de coronacrisis bij maar liefst 37 procent van de Nederlandse bedrijven toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Agium, Workday en Finance on a Mission onder ruim 250 Nederlandse CFO’s en Finance Professionals. Volg de collegereeks Data Driven Finance!

Finance-afdelingen vormen steeds meer het hart van de organisatie. Zo stelt de helft (48 procent) van de ondervraagde professionals dat financiële afdelingen nu een grotere rol spelen in multidisciplinaire teams dan voor de coronacrisis. Hier profiteren organisaties zowel op de korte als de lange termijn van. “Financiële activiteiten als prognoses en cashflow- en risicomanagement geven organisaties op korte termijn ademruimte”, zegt Stephan Persoon, oprichter en directeur van Agium. “Terwijl met scenario- en business-case analyses bedrijven vooral hun prestaties op de lange termijn verbeteren. Met deze dubbele focus kunnen organisaties risico’s beheersen én profiteren van nieuwe kansen. Het valt op dat andere afdelingen steeds vaker een beroep doen op hun finance-collega’s om besluiten te nemen.”

Meer geld besteden aan digitalisering

Om de huidige positie van finance afdelingen te versterken, moeten organisaties investeren in digitalisering, data en soft skills, zo blijkt uit het onderzoek. Deze noodzaak lijkt algemeen bekend onder finance professionals. Zo verwacht maar liefst 56 procent van hen meer geld te besteden aan digitalisering. Naast financiële activiteiten bieden andere processen nog veel ruimte voor (digitale) verbetering. Ruim vier op de vijf organisaties halen bijvoorbeeld minder dan 25 procent omzet uit online sales. Persoon: “We zien dat digitale spelers weerbaarder zijn en daardoor sneller van de crisis herstellen. Wanneer organisaties handelen op basis van relevante, betrouwbare en real-time data, kunnen zij nog sneller reageren op veranderingen. Als zij daarnaast ook de samenwerking tussen de verschillende afdelingen door middel van soft skills verbeteren, vergroot dit de veerkracht van de organisatie enorm.”

Verouderde IT-landschap aanpassen

In het onderzoeksrapport benoemt Agium een aantal specifieke aandachtspunten die gevestigde organisaties weer toekomstbestendig maken. Om te beginnen moeten organisaties hun verouderde IT-landschap aanpassen of zelfs volledig vervangen. Vervolgens concludeert het rapport dat slimme bedrijven nu al gangbare technologieën omarmen en zich tegelijkertijd oriënteren op aankomende innovaties.

Oude software vervangen

Persoon: “Organisaties verliezen enorm veel tijd aan het onderhouden en werkbaar houden van hun legacy-systemen. Vaak is het veel efficiënter als zij die oude software vervangen. Op dit moment zijn er al veel bewezen technieken, zoals cloud computing, automatische verslaggeving, data-analyse en -visualisatie. Minder gangbaar, maar veelbelovend zijn machine learning en artificial intelligence. Organisaties kunnen nu al anticiperen op deze toekomst door bijvoorbeeld te kijken naar wat werkt in andere sectoren en medewerkers hierin mee te nemen. Als medewerkers enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden, wordt het een stuk makkelijker om oude vertrouwde technologie los te laten.”