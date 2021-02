Reynout Vroegop wordt CFO bij MRP

Reynout Vroegop gaat per 1 maart aan de slag als CFO van MRP. Hij gaat zodoende ook uitmaken van het managementteam. Dit heeft de ontwikkelaar en investeerder onlangs bekendgemaakt.

Vroegop trad in 2003 in dienst bij JLL en heeft daar verschillende functies bekleed. Vanaf 2012 was hij in zijn rol als CFO/COO onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de globale strategie in Nederland. Bart Meijer, CEO van MRP: “We zijn verheugd Vroegop te verwelkomen als lid van het managementteam. We hebben het volste vertrouwen dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere implementatie van de strategie en groeiambities van MRP.”

Vroegop kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Het is een enorm creatief ondernemend bedrijf met hoge ambities voor stedelijke gebiedsontwikkelingen. Door mijn achtergrond kan bijdragen aan de verdere groei van de verschillende ontwikkelprojecten en de organisatie van MRP.”

