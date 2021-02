RJ-Uiting 2021-2: Geen wijzigingen in de Richtlijnen uit hoofde van de IBOR-reform

De Raad voor de Verslaggeving (RJ) stelt in zijn tweede Uiting van het jaar dat aanpassingen in de IFRS vanwege IBOR-reform er niet toe leiden dat de Richtlijnen worden aangepast.

Door het na 2008 niet langer voortzetten van Interbank Offered Rates (IBOR) en daaraan gerelateerde rentebenchmarks kunnen contractuele kasstromen wijzigen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de financiële verslaggeving. In augustus 2020 heeft de IASB vanwege deze hervormingen nieuwe wijzigingen doorgevoerd in de IFRS, maar deze hebben geen impact op de jaarrekeningen. De RJ heeft ook nu geconcludeerd dat de voorschriften voor wijzigingen in contractuele kasstromen en hedge-accounting in de Richtlijnen reeds een meer principles-based karakter hebben vergeleken met de (nieuwe) voorschriften in IFRS.

Geen noodzaak voor aanpassingen

De RJ oordeelt dat er daarom geen noodzaak is om aanpassingen in de Richtlijnen te verwerken om de mogelijke ongewenste impact van de IBOR-reform op de verwerking van wijzigingen in contractuele kasstromen respectievelijk op hedgerelaties te adresseren. Net als in RJ-Uiting 2019-17 benadrukt de RJ dat ineffectiviteit ten gevolge van de IBOR-reform ook onder de Richtlijnen wordt verwerkt in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften in Richtlijn 290 ‘Financiële instrumenten’.

De RJ nodigt u uit tot het insturen van commentaar op deze Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 28 februari 2021 tegemoet. Reacties en commentaren kunnen – bij voorkeur per email (secretariaat@rjnet.nl) – worden ingediend bij het RJ-secretariaat.

Download hier RJ-Uiting 2021-2.