RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen

Naar aanleiding van commentaar op RJ-Uiting 2020-10 wordt deze op een aantal punten herzien. In RJ-Uiting 2021-3 gaat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) daar verder op in.

Op RJ 2020-10 ontving de RJ een groot aantal commentaren. In deze uiting stelde de Raad voor om in van Richtlijn 640 op te nemen dat de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld indien op balansdatum de akte van verdeling dan wel, als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Op basis van de reacties is nu besloten om de hoofdbepaling voor het moment waarop de bate uit de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld in Richtlijn 640 te handhaven.

Als alternatief voor de beoordeling per nalatenschap acht de RJ het – vanwege het specifieke karakter van de sector en vanuit het oogpunt van het beperken van administratieve lasten – aanvaardbaar om baten uit nalatenschappen te verwerken op het moment dat de akte van verdeling, of als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording in het verslagjaar is ontvangen.

