RJ wil snelle invoering van IFRS 17

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) dringt er bij Europese verslaggevingsorganisatie EFRAG op aan een snelle endorsement van IFRS 17 te verwezenlijken, zodat de beoogde implementatiedatum wordt behaald.

De Raad is intensief betrokken bij besluitvorming van de Europese verslaggevingsorganisatie EFRAG. Die buigt zich momenteel over de Europese implementatie van verslaggevingsstandaard IFRS 17. Het bestuur van de organisatie heeft nog geen consensus bereikt over de precieze toepassingen van jaarlijkse cohorten, waar niet alle lidstaten het over eens zijn, maar over de rest van IFRS 17 is de organisatie het eens geworden.

Op tijd implementatie

Volgens de RJ is het belangrijk dat lidstaten IFRS 17 kunnen inzetten binnen de Europese Unie en dat de standaard op tijd wordt goedgekeurd om op 1 januari 2023 tot implementatie over te kunnen gaan. “We steunen de goedkeuring van IFRS 17 en zouden een tijdige afronding van het goedkeuringsproces verwelkomen in het licht van de effectieve datum van 1 januari 2023”, aldus de RJ-voorzitter Van Santen Raad in een brief naar de technische werkgroep van Europese verslaggevingsorganisatie EFRAG.