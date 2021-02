Robert Carsouw nieuwe CFO Schiphol Group

Robert Carsouw is met ingang van 1 april de nieuwe CFO van Royal Schiphol Group. Carsouw volgt Jabine van der Meijs op, die eerder aangaf af te zien van een tweede termijn als CFO. In deze rol wordt hij verantwoordelijk voor de financiële strategie, inkoop, riskmanagement en de internationale deelnemingen van Royal Schiphol Group.

Carsouw heeft de afgelopen jaren gewerkt als senior partner bij McKinsey in Nederland. Hij heeft brede ervaring in projecten in de (semi)publieke sector, met name bij staatsdeelnemingen (inclusief de luchtvaartsector).

Grote uitdagingen

Carsouw ziet uit naar zijn rol als CFO: “Bij Schiphol Group kan ik mijn ervaring inzetten in een bedrijf en een sector die ik goed ken. Er zijn grote uitdagingen en ik kijk er naar uit daar mijn bijdrage aan te leveren.”

Vanaf 1 april bestaat het directieteam van Royal Schiphol Group uit Dick Benschop (CEO), Hanne Buis (CPAO), Robert Carsouw (CFO), Birgit Otto (COO). Hiermee is de man-vrouw verdeling in het team vijftig procent-vijftig procent.

