Slechte verbindingen, online-meetingmoeiheid en wat eraan te doen?

Haperende sprekers, blokkerig beeld, freeze frames… alsof een slechte verbinding al niet irritant genoeg was blijkt het ook nog eens effect te hebben op jouw kwaliteiten als professional. Wanneer de verbinding wel werkt, blijken deze meetings ook nog eens enorm vermoeiend te zijn. Interessant genoeg lijkt dat laatste deels te komen door ons eigen digitale spiegelbeeld. Hoe zit dat? Wat kun je daar tegen doen? En hoe kom je online beter voor de dag?

Uit een onderzoek uit 2014 bleek dat een vertraging groter van 1200ms in de verbinding ertoe leidde dat mensen hun gesprekspartner als minder competent ervaren. Bij een matige verbinding werd de gesprekspartner als minder ‘scherp’, minder extravert en minder precies gewaardeerd. Niet de associaties waar jij als financial professional op zit te wachten. Enige korrel zout zou ik overigens wel nemen bij dit onderzoek, want het werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep van een grote Duitse telecomprovider.

Plafond? = Af!

Toch past het verhaal goed in een uitgebreide lijn van bestaande psychologieliteratuur. Mensen hebben immers de neiging om zaken als een slechte verbinding onbewust te koppelen aan jouw persoon. Een zogenoemde attributiefout is snel gemaakt. Het is hetzelfde effect dat optreedt wanneer iemand slecht nieuws brengt en zelf daarmee geassocieerd wordt.

Zaak om dus werk te maken van die verbinding. En als je dan toch bezig bent… Ga dan ook direct aan de slag met de juiste verlichting, camerapositie en achtergrond. Zo kan goede verlichting wonderen doen. Een lamp die schuin voor je staat bijvoorbeeld zorgt dat jij goed opvalt en goed voor de dag komt. Wat de camerapositie betreft zie je dat veel professionals door hun lage laptoppositie vanaf beneden in beeld zijn. Vuistregel: Als je het plafond kunt zien ben je af!

Zelfbewuster

Online goed voor de dag komen helpt je overigens ook om met meer energie deze meeting door te komen. Continu jezelf zien maakt mensen namelijk enorm zelfbewust. Waar vroeger enkel een TV-presentator zichzelf regelmatig op beeld terugzag, ziet tegenwoordig elke professional zichzelf de hele dag op een scherm. Daar worden veel mensen enorm zelfbewust van, waardoor zij zichzelf minder snel durven uitspreken tijdens online vergaderingen. Als je een meeting voorzit is het belangrijk om je daar bewust van te zijn. Je zal meer je best moeten doen om iedereen te betrekken door mensen gericht om hun mening te vragen.

Een vermoeiend spiegelbeeld

Daar komt ook nog bij dat wij onszelf enorm afleiden met onszelf. Dat is vermoeiend omdat er een kleine vertraging zit tussen onze bewegingen en ons eigen beeld op het scherm. We zijn ons realtime spiegelbeeld uit de badkamer gewend, waardoor dit beeld ons nog meer afleidt dan normaal.

Tip: Zet jezelf even uit

Een aanrader is om het scherm waarin jij jezelf ziet even uit te zetten of te minimaliseren. Een post-it op jezelf plakken lijkt misschien wat overdreven, maar als het ervoor zorgt dat jij jouw aandacht en energie beter zal richten op het gesprek dan is het de moeite waard.

Auteur: Job ten Bosch, managing director van Debatrix