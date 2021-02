Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in top bedrijfsleven

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Minister Dekker: “Het is jammer dat we dit paardenmiddel moeten inzetten. Want gelijke kansen en diversiteit in de top van het bedrijfsleven zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Het wordt hoog tijd dat het been wordt bijgetrokken. En laten we hopen dat een quotum slechts tijdelijk nodig is als extra inzet in de goede richting.“

Minister van Engelshoven: “Hiermee wordt voor eerlijke kansen voor vrouwen en mannen in de top van de Nederlandse bedrijven gezorgd. En dit quotum is niet alleen goed voor gelijke kansen maar ook voor de bedrijven zelf. Diversiteit in de top zorgt voor betere bedrijfsvoering.”

Quotum

Dit wetsvoorstel bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste wordt een quotum ingevoerd van minimaal een derde vrouwen en mannen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen bij beursvennootschappen.

Streefcijfers

Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’ Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling aan de Eerste Kamer verzonden.