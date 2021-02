Tweede Kamerverkiezingen: CDA – Overstap naar nieuwe verdienmodellen

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatssteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. Deze keer het CDA.

Het CDA zit momenteel met 19 zetels in de Tweede Kamer. De partij wil met een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid komen. “Voor deze projecten versnellen en vereenvoudigen we de procedures om sneller resultaat te boeken. Cofinanciering vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan gezonde bedrijven – groot en klein, start-ups en scale-ups – helpen in de overstap naar nieuwe verdienmodellen.”

Wettelijk verankeren

De partij wil de maatschappelijke onderneming wettelijk verankeren als een eigen rechtsvorm voor maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk. “Een wettelijke basis regelt de structuur en de zeggenschap van belanghebbenden en maakt het mogelijk om maatschappelijke ondernemingen voorrang te geven bij overheidsaanbestedingen.”

Ruimte om te ondernemen

Ondernemers hebben de ruimte nodig om te ondernemen, groeien en innoveren, zegt het CDA. “Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt. Om een gelijk speelveld te behouden beperken we Nederlandse aanvullingen op Europese regels. Kennis, vakmanschap en innovatie zijn de sleutels voor de economie van morgen. Daarom bouwen wij verder aan een innovatieve, lerende economie en investeren we in onderzoek en in een ambitieuze aanpak voor leerrechten voor iedere werknemer. In het topsectorenbeleid komt de nadruk te liggen op nieuwe ‘sleuteltechnologieën’ voor onze economie.”

Maakindustrie terughalen

“Wij ontwikkelen in Europees verband een Made in Europe-strategie om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en (defensie) technologie veilig te stellen”, staat te lezen in het verkiezingsprogramma. “Waar nodig halen we de productie en maakindustrie terug om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van derde landen te beperken.” Daarnaast ziet de partij ook een Protected by Europe-strategie voor zich. “De strategie ziet erop toe dat we voor vitale technologieën, energie en grondstoffen niet te afhankelijk worden van andere landen.”

Eisen aan staatssteun

Vanuit de Rijnlandse gedachte stelt het CDA bij noodsteun of staatsdeelnemingen eisen aan de beperking van bonussen en topbeloningen. “Wij willen een werknemerscommissaris in het toezicht op deze bedrijven.” De partij wil de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het mkb en zzp’ers halveren van 60 dagen naar 30 dagen. “Die termijn geldt ook voor betalingen van facturen door de overheid.” Grote bedrijven en multinationals zijn volgens het CDA onmisbaar voor onze welvaart en werkgelegenheid. “Daarom willen wij de nationale binding en de netwerkfunctie van deze bedrijven versterken en een goed vestigingsklimaat voor deze bedrijven behouden.”

Uitwassen van roekeloos kapitalisme

In Europees verband wil het CDA de economie en werkgelegenheid beschermen tegen de uitwassen van het roekeloze kapitalisme van hedgefunds en flitskapitaal. De totale belastingdruk op extra inkomsten is volgens het CDA te hoog. “Dit komt vooral door het stelsel van kortingen en toeslagen bovenop je normale inkomstenbelasting. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5 procent. We streven ernaar om de extreme situaties op korte termijn aan te pakken en aan het eind van de kabinetsperiode alle marginale druk van meer dan 60 procent te hebben aangepakt. Zo houd je meer over aan je eigen extra arbeid.”

Geen Europese belastingen

Belastingheffing is en blijft een nationale aangelegenheid, wat betreft het CDA. “Wij stemmen niet in met nieuwe Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld voor onze bedrijven is Europese of internationale afstemming nodig op het gebied van douane, milieubelastingen en belastingheffing van internationaal opererende digitale platforms. Voor internationaal opererende bedrijven wordt de winst belast in het land waar die winst behaald is. Binnen de Oeso maken we stevige afspraken over een eerlijker belasting voor internationaal opererende bedrijven en als dit te lang duurt zijn Europese afspraken mogelijk.”

Bronheffing platform

Winst op digitale activiteiten moet hetzelfde worden belast als wanneer deze winst met een fysieke activiteit zou zijn behaald. Het CDA: “Daarom gaan we digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen aan Nederlandse belastingplichtigen. We nemen verdere stappen om geen doorstroomland meer te zijn. Er is geen plek voor brievenbusmaatschappijen zonder reële economische activiteiten. Zo kan de trustsector niet langer domicilie verlenen of bestuurders leveren aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen.”

Beprijzing CO2-uitstoot

Een eerlijk speelveld vraagt ook volgens de partij om Europese afspraken over gelijke beprijzing van de CO2-uitstoot door bedrijven en gelijke tarieven voor een vliegbelasting. “Zodra Europa haar reductiedoelstelling verhoogt naar 55 procent, kunnen we de Nederlandse CO2-heffing schrappen.” De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof vraagt volgens de christendemocraten in eigen land om een evenredige bijdrage van alle sectoren. “Met de tien bedrijven die de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken maken we stevige afspraken over de reductiedoelstellingen en de ondersteuning die zij hierbij ontvangen.”

Verantwoorde schuldenafbouw

Het CDA zegt in Europees verband toekomstige generaties niet met onhoudbare schulden te willen opzadelen. “Daarom houden we vast aan een verantwoorde schuldenafbouw in de lidstaten en het belang van economische hervormingen, conform de afspraken van het Stabiliteitspact.” De euro is volgens de partij van groot belang voor een exportland als Nederland. “Dat neemt niet weg dat de Economische en Monetaire Unie uit balans is. De Europese Centrale Bank heeft een te grote rol, die de financiële stabiliteit kan bedreigen. De ECB moet zich daarom weer toeleggen op haar kerntaak en het bezit van schulden van de lidstaten verantwoord afbouwen.”

Nieuwe bankencrisis voorkomen

Om een nieuwe bankencrisis te voorkomen moeten volgens de CDA’ers conform de Europese bankenwetgeving zwakke banken worden afgewikkeld. “Zij kunnen geen staatssteun meer krijgen. Wij willen een Europese fusietoets om te voorkomen dat bankenfusies leiden tot banken die opnieuw too big to fail worden.”