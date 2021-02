Tweede Kamerverkiezingen: PvdA – Eerlijke bijdrage aan multinationals

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatssteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Deze keer de PvdA.

Download whitepaper met alle politieke punten Dit artikel geeft slechts de standpunten van PvdA weer. Benieuwd naar de standpunten die van belang zijn voor CFO’s van alle politiek partijen? Download dan onze gratis whitepaper.

De Partij van de Arbeid heeft momenteel 9 zetels in de Tweede Kamer. De partij zegt een eerlijke bijdrage te willen vragen van miljonairs en multinationals. “Er komen hogere belastingen voor vervuilers, en bedrijven als Google en Facebook moeten een digitaks afdragen. Voor mensen die méér dan 150.000 euro per jaar verdienen komt er een nieuw toptarief.” In deze tijd van onzekerheid is het volgens de PvdA belangrijk om de samenleving en de economie zoveel mogelijk te ondersteunen en geen permanente schade toe te brengen. “Daarom kiezen wij voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Dit doen we onder meer via het coronareddingsfonds: miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken. We willen onder andere extra investeren in wonen, onderwijs, infrastructuur, onderzoek en innovatie.”

–> Wat wil de VVD de komende vier jaar bereiken? Lees het hier

Werknemers krijgen meer zeggenschap over de koers van het bedrijf, schrijft de PvdA. “Ze krijgeninstemmingsrecht bij grote beslissingen, zoals bij overnames, diversiteit aan de top, dividenduitkeringen en maximale loonverschillen tussen de top en gewone werknemers.”

Progressieve vermogensbelasting

Er komt volgens de partij een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens. “Hoe groter je vermogen, hoe meer je gaat bijdragen. De schenkingsvrijstelling van een ton voor het eigen huis schaffen we af. Grootaandeelhouders kunnen niet langer belasting uitstellen in hun eigen BV en we hanteren een progressief tarief voor deze groep. Ook gaan we vermogensongelijkheid tegen door ontwijkingsmogelijkheden bij erfenissen (zoals bij de bedrijfsopvolgingsregeling) aanpakken.” Er komt een einde aan de steeds lagere 20 belastingen voor grote ondernemingen, staat te lezen in het programma. “Dat betekent onder andere een hoger tarief in de vennootschapsbelasting, minder aftrekposten en een einde aan uitwijkmogelijkheden via belastingparadijzen.” De partij wil een Europees minimumtarief voor winstbelasting. “We beëindigen de race naar de bodem op het vlak van belastingen. De grondslag van de bedrijfsbelastingen wordt in Europa gelijk.”

Corrigeren met digitaks

Facebook en Google betalen straks net als ieder bedrijf belasting. “Digitale platforms hebben nu te veel mogelijkheden om de fiscale regels creatief toe te passen. Dit corrigeren we met de zogeheten digitaks. Gegevens zijn eigendom van gebruikers en platformwerkers, niet van de techgiganten.” In de financiële crisis moesten belastingbetalers bijspringen om de onverantwoorde risico’s van banken en beleggers op te vangen, staat er te lezen. “Dat nooit meer. Nog altijd mogen banken elke euro op de balans 25 keer uitlenen. Het kabinet Rutte-3 heeft de buffereisen zelfs versoepeld. Dat is onverstandig en riskant. Wij willen de buffers verhogen naar 10 procent van het kapitaal.”

–> Wat wil de PVV bereiken de komende vier jaar? Lees het hier

Bankbelasting omhoog

Ook de bonuswetgeving scherpen de PvdA verder aan. “Salarisstijging aan de top houdt gelijke tred met cao-lonen. De bankbelasting gaat omhoog zodat banken meer bijdragen aan de overheidsfinanciën. Met de voltooiing van de bankenunie betaalt voortaan de belegger als banken dreigen om te vallen en niet de belastingbetaler. Banken scheiden hun risicovolle zakenbankactiviteiten af van de nutsactiviteiten.” Groen beleggen wordt volgens de socialisten de norm. “De economie van de toekomst is duurzaam. Banken en pensioenfondsen stoppen met het financieren van vervuilende activiteiten. De vereisten gaan stapsgewijs omhoog. DNB en de ECB houden toezicht op de risico’s van de fossiele industrie.”

Niet verkopen aan derden

Banken beschikken uitsluitend over betaalgegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben, vindt de PvdA. “Dat is het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Ze mogen deze betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin dit is geregeld, scherpen we aan zodat de bescherming van privacy vooropstaat.” De Nederlandse industrie en vitale infrastructuur zijn geen speelbal van buitenlandse private equity partijen, zegt de PvdA. “Het algemeen belang is leidend bij overnames in het bedrijfsleven. Nederland is niet langer spil in de internationale belastingvlucht. We verbieden grote schuldhefbomen.” Brievenbusmaatschappijen hebben op de Zuidas niets te zoeken, vervolgt de partij. “De trustsector schaffen we af. Op Europees niveau zorgen we voor eerlijke concurrentie. Zodat bedrijven niet hoeven uit te groeien tot monopolist om de slag op het wereldpodium te kunnen slaan.”

–> Welke standpunten heeft het CDA? Lees het hier

CO2-reductie van 55 procent

Het doel van de PvdA is om zo snel mogelijk, liefst in Europees verband, te besluiten tot een CO2-reductie van tenminste 55 procent in 2030. “En om dit om te zetten in verbeterde plannen voor duurzame energie. Dit doel kan worden opgehoogd als technologische ontwikkelingen, internationale stappen en/of wetenschappelijke inzichten daar aanleiding toe geven.” De partij wil een en ambitieuze Europese CO2-belasting. “Hiermee zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen. De opbrengsten willen we gebruiken om huishoudens te ontlasten en om bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie. Zo belasten we slecht gedrag en belonen we goed gedrag bij bedrijven en kan voor Nederland 40 belangrijke bedrijvigheid behouden blijven.”

De schrijvers van het programma noemen ook grensheffingen voor CO2. “Dit zijn invoertarieven voor vervuilende producten uit landen die niet zijn aangesloten bij het Parijsakkoord, of landen die onvoldoende actie ondernemen om hun uitstoot te verminderen.”

Minimaal 30 procent vrouwen aan de top

De PvdA stelt een eis van minimaal 30 procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven. “Nog steeds worden te veel hoge posities vervuld door witte mannen. Dat moet anders. Zachte maatregelen hebben niet gewerkt, het is tijd voor harde afspraken. Het SER-Advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ moet integraal worden overgenomen, met bij de grootste bedrijven een quotum van 30 procent voor vrouwen aan de top. Er komt een wet om dat doel af te dwingen. Een quotum van 30 procent is het minimum om stappen te zetten op de korte termijn, de uiteindelijke ambitie is een gelijke afspiegeling.”

–> Wat wil D66 de komende vier jaar bereiken? Lees het hier

Afdwingbaar recht

Ieder Nederlands huishouden krijgt het (afdwingbaar) recht op een betaalbare en snelle internetverbinding van ten minste 50mb/s, stelt het programma. “Ook beschikt ieder huishouden binnen tien jaar over een glasvezelverbinding, met ten minste 1 GB upload- en downloadsnelheid. Er komt een investeringsagenda om de digitale inclusie te bevorderen. We maken onze samenleving minder afhankelijk van Big Tech. Dataverzameling die puur is bedoeld voor advertenties wordt gestopt en de relatie tussen diensten en klanten wordt hersteld, door alle digitale gepersonaliseerde advertenties te verbieden, verkoop van persoonsdata aan te pakken en het recht op vergetelheid actief uit te dragen.”

Slagkracht Europa

De partij van Lodewijk Asscher wil de unanimiteitsregel voor het buitenlandbeleid opheffen. “Op vrijwel alle terreinen van de buitenlandse politiek hebben de EU-lidstaten een min of meer exclusieve bevoegdheid – met uitzondering van de handelspolitiek en internationale verdragen. Besluiten worden met unanimiteit genomen. Dit tast de slagkracht van Europa aan. Bij crises is de buitenlandvertegenwoordiger van de EU vooral bezig met rondbellen van de 27 lidstaten, met vaak als uitkomst de laagst gemene deler. Daarom schaffen we de unanimiteitsregel in de buitenlandpijler af.” Er komt als het aan Asscher ligt een verbod op financiering van politieke partijen en/of politieke campagnes vanuit het buitenland. “Onze democratie is een kostbaar bezit. Buitenlandse (digitale) beïnvloeding van democratische processen in Nederland en Europa vormt een serieuze bedreiging. In Europees verband worden techreuzen verplicht om transparant te zijn over advertenties en algoritmes.”

–> Wat zijn de standpunten van GroenLinks? Lees het hier

Mensen boven multinationals

Duurzaamheid moet wat betreft de partij de kern van huidige en toekomstige handelsverdragen. “Met een Europees model, dat onder meer werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn eerbiedigt, en een zorgplicht voor bedrijven om hun aanvoerketens te verduurzamen. Handelsverdragen voldoen minstens aan de Parijse klimaatdoelen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.” Ook wil de socialistische partij een Multilateraal Hof oprichten. “Mensen gaan boven multinationals. Daarom krijgen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden gelijke toegang – en gelijke bescherming – bij geschillenbeslechting over investeringsbescherming. Daarom wordt snel een Multilateraal Hof opgericht.” Er komen bindende maatregelen voor internationaal maatschappelijk ondernemen, in aanvulling op vrijwillige convenanten. “Nederlandse bedrijven mogen zich niet schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, kinderarbeid en milieuschade in productieketens.”

–> Wat wil de SP de komende vier jaar bereiken? Lees het hier

Rekening naar multinationals

De rekening van de crisis wil de PvdA niet bij werkenden, kwetsbaren en jongeren neerleggen. “Maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals. Nu de rente laag is, is het effect van verdringing van andere overheidsuitgaven beperkter. Gaven we in 1995 nog 5 procent van het BBP uit aan rente, nu is het een half procent. De staatsschuld zetten we langer vast, 10 jaar. Als de rente stijgt, hebben we voldoende tijd om de begroting aan te passen.” De partij wil nieuwe Europese afspraken over begrotingsregels. “De huidige normen gaan op de schop. De nieuwe afspraken bieden ruimte voor investeringen om werkloosheid tegen te gaan, structurele versterken van economieën en houdt rekening met de financiële draagkracht van landen.”