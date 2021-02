Tweede Kamerverkiezingen: VVD – Paal en perk aan oneerlijke concurrentie

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatssteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. Opvallend veel partijen willen belastingontwijking en -ontduiking keihard aanpakken. We trappen af met de VVD. “Paal en perk aan oneerlijke concurrentie.”

VVD (momenteel met 32 zetels de grootste partij in de Tweede Kamer) heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat bij de liberale strijd tegen een te grote en betuttelende overheid de macht van sommige private partijen soms is doorgeschoten. “Door technologische ontwikkelingen groeien bedrijven snel uit tot monopolies, of zijn bedrijven ontstaan die miljarden aan omzet kunnen behalen zonder voldoende bij te dragen aan de samenleving. Winsten worden geboekt in landen zonder dat bedrijven daar ook echte kantoren of fabrieken met medewerkers hebben. De meerderheid van de ondernemingen draagt wel bij aan de samenleving, en heeft ook last van deze uitwassen. Het is dus in het belang van het bedrijfsleven zelf als we aan deze uitwassen paal en perk stellen, want zo beschermen we de meeste goedwillende bedrijven tegen oneerlijke concurrentie.”

Data in Europese centra

In een moderne economie niet alle bedrijven handelen in tastbare producten, constateert de partij. “Zo zijn data over personen en hun consumentengedrag de ‘grondstof’ waarmee digitale platforms goud geld verdienen. Om ervoor te zorgen dat deze handel volgens onze regels gebeurt, en we er belasting over kunnen heffen, moeten we zorgen dat de data in Europese centra wordt opgeslagen. Ook via eigen investeringen zal de overheid zich actiever mengen in de economie dan we de afgelopen decennia gewend waren. Daarom heeft de overheid een fonds met twintig miljard euro opgericht om te besteden aan innovatie, infrastructuur en onderwijs waar de markt dat niet zal doen.”

Deelnames in strategische bedrijven

Een sterke overheid moet volgens de VVD soms ingrijpen in de economie. “Door deelnames in strategische bedrijven en het beschermen van vitale infrastructuur houdt Nederland zeggenschap over wat er in eigen land gebeurt en beschermen we een gezonde vrije markt, die ons zoveel welvaart gebracht heeft. Dat vraagt ook om bestrijding van monopolies, kartels en misbruik van marktmacht.” De partij wil het belastingstelsel modernisering. “Door (nieuwe vormen van) kapitaal, zoals data, te belasten, en door bedrijfswinsten te belasten waar deze daadwerkelijk worden gegenereerd. De opbrengst gebruiken we voor het verlagen van de inkomstenbelasting voor middeninkomens. Tegengaan van onwenselijke fiscale constructies waarmee bedrijven belastingen kunnen ontduiken of ontwijken. We maken internationaal afspraken in Oeso-verband om te komen tot een minimumniveau aan belastingen.”

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën na de coronacrisis moet in een rustig en verstandig tempo, zonder het economisch herstel onnodig te schaden

Niet direct bezuinigen

De VVD heeft herstel van de economie in haar programma staan. “Het op orde brengen van de overheidsfinanciën na de coronacrisis moet in een rustig en verstandig tempo, zonder het economisch herstel onnodig te schaden. Er wordt dus niet direct bezuinigd om begrotingstekorten weg te werken.” De VVD wil buitenlandse bedrijven en hun hoofdkantoren aantrekken. “Ook voorkomen we dat (grote) bedrijven vertrekken naar het buitenland. Daarvoor houden we lasten laag en blijven we investeren in infrastructuur en onderwijs. Ook breiden we het budget en de bevoegdheden van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) uit.” Ook wil het een nieuw en strenger toezicht op ongereguleerde monopolisten en bedrijven die staatssteun ontvangen van buiten de Europese Unie.

Meer handelsverdragen

De VDD wil meer handelsverdragen tussen de EU en derde landen. “Afspraken zoals Ceta met Canada scheppen kansen voor ondernemers en bieden weerstand aan het wereldwijd groeiende protectionisme. Ook zet Nederland in op het sluiten van zoveel mogelijk bilaterale investeringsverdragen, om in het buitenland actieve ondernemers zekerheid te bieden.” In Europees verband wil de VDD terugkeer naar begrotingsregels zodra de coronacrisis voorbij is. “Met voldoende handhaving om de stabiliteit van de euro te bewaren.”