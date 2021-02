Voortgang toekomst accountancysector: kwaliteitsindicatoren en auditmodellen

Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn zitten nu vooral nog in de afstemmingsperiode; in het tweede en derde kwartaal van dit jaar wordt gestart met de implementatie van een aantal experimenten en werkgroepprojecten. In een brief aan minister Hoekstra informeren ze het ministerie van Financiën over de voortgang van hun activiteiten.

Kwaliteitsindicatoren

De kwartiermakers hebben het opzetten van Audit Quality Indicators (AQI’s) uitgeroepen tot de hoogste prioriteit. In het rapport over de toekomst van accountancy werd erop gewezen dat deze ontbreken en er daarom geen eenduidig beeld is van wat de kwaliteit van een accountantscontrole precies is. Ze hebben daarom verschillende werkgroepen met stakeholders samengesteld om hier onderzoek naar te doen. Daarin zitten stakeholders van de toezichthouder, zowel grote als kleine accountantsorganisaties en partijen in de financiële keten. Lees de uitgebreide brief: juridische verankering van AQI’s.

Onderzoek naar modellen

Ook zetten de kwartiermakers gezien het tijdspad vaart achter het experiment met het intermediairmodel. Deelnemers zijn positief, maar hebben wel vragen over de praktische uitvoering, zo melden de kwartiermakers aan minister Hoekstra. De resultaten van het onderzoek naar het joint audit model worden aankomend najaar verwacht en die naar het audit only model rond eind 2021. Voor het experiment met het intermediairmodel is de gehele aanstellingstermijn van de kwartiermakers nodig. Lees hier de aankondiging van het experiment met het intermediairmodel.

Organisatiecultuur accountants

Ook blijft er aandacht voor de organisatiecultuur en daarover is reeds gesproken met de NBA en SRA. ‘Wij kunnen een organisatiecultuur niet eigenhandig duurzaam veranderen, maar wij kunnen onze gesprekspartners wel voorhouden wat ons opvalt om ook op die manier de dialoog over ‘het juiste’ en het open en eerlijk bespreken van dilemma’s die daarbij horen te bevorderen.’ Daarbij wordt dit ook meegenomen bij de analyse van verschillende structuurmodellen om te zien wat dat met een organisatie zal doen. Lees hier het hele voortgangsrapport.

Fraude, (dis)continuïteit en innovatie

Een van de eerste resultaten is dat de NBA verplichtstelt dat de accountantsverklaring meer inzicht geeft in wat de accountant precies heeft gedaan en gezien heeft. Samen met de NBA wordt er gekeken naar bestaande regelgeving om de accountant te stimuleren om beter invulling te geven aan zijn rol op het gebied van fraude en (dis)continuïteit. ‘Op het gebied van innovatie hebben wij samen met de AFM verkend in hoeverre de stelling klopt dat ‘wet en regelgeving innovatie beperkt’. Daar hebben wij (vooralsnog) geen grond voor gevonden. Desondanks blijken beperkingen voor innovatie door regelgeving wel een hardnekkig beeld te zijn,’ merken ze op. Daarom wordt er meer gekeken naar manieren om dit beeld aan te passen.