Wereldhandel weer hoger dan voor coronacrisis

De wereldwijde handel is volledig hersteld van de gevolgen van de coronacrisis en ligt zelfs hoger dan voor de virusuitbraak. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van zijn Wereldhandelsmonitor.

Volgens het CPB nam de wereldhandel in december met 0,6 procent toe vergeleken met november en wordt daarmee het niveau van begin 2020 overtroffen. Het verlies door corona in het eerste halfjaar is goedgemaakt met een groei van 1,3 procent over heel 2020. In het vierde kwartaal van 2020 was de groei 4 procent.

VS en China vallen op

De groei in december werd met name ondersteund door de uitvoer van geavanceerde economieën. Daarbij vallen met name de Verenigde Staten op, met een toename van 3,3 procent, en de invoer van opkomende economieën. Opvallend is dat China in december minder heeft ingevoerd en uitgevoerd, wat in lange tijd niet is voorgekomen.

De industriële productie steeg in december met 1,3 procent ten opzichte van november. Daarmee is ook de industriële productie terug op het niveau van begin 2020, aldus het CPB.