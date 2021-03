Bedrijfsinvesteringen vielen begin 2021 weer lager uit

Nederlandse bedrijven hebben in januari in doorsnee minder investeringen gedaan dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De daling met 5,3 procent volgt op een maand waarin het investeringsniveau gelijk lag aan een jaar eerder. Daarvoor was acht maanden op rij sprake van een daling.

In januari werd vooral minder geïnvesteerd in personenauto’s, vliegtuigen, gebouwen en infrastructuur. Daarbij moet wel worden aangetekend dat januari 2021 twee werkdagen minder had dan januari 2020. De cijfers zijn niet voor werkdagen gecorrigeerd.

De investeringen hangen volgens het CBS onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. Maar een verbetering van de omstandigheden betekent volgens het statistiekbureau niet per se een grotere groei of een kleinere krimp.

Omstandigheden gunstiger

De omstandigheden voor investeringen nu zijn gunstiger dan in januari, geholpen door oplopende aandelenkoersen. Ook de bezettingsgraad in de industrie steeg. Ondernemers in de industrie waren optimistischer over hun orderpositie en de groei van de export was groter.