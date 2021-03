Bedrijven vrezen ‘schrikbarende lastenverzwaring’

Welke nieuwe coalitie er na de verkiezingen ook komt, in alle gevalen dreigen er flinke lastenverzwaringen voor bedrijven.

Download whitepaper met alle politieke punten Benieuwd naar de standpunten die van belang zijn voor CFO’s van alle politiek partijen? Download dan onze gratis whitepaper.

Uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat alle partijen extra uitgaven willen financieren door vermogen en winst zwaarder te belasten. In het FD waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW dat investeringen in banen en in innovatie daardoor in het gedrang zullen komen.

“Dit schaadt de creatie van nieuwe banen en investeringen in klimaat en innovatie”, waarschuwen de werkgevers die al zwaar gebukt zeggen te gaan onder de coronacrisis en in te teren op reserves.

De PvdA gaat het verst, met bijna 42 miljard aan extra lasten. Maar ook de VVD, normaliter toch een partij die het bedrijfsleven een warm hart toe draagt, komt met een extra rekening van 3,6 miljard euro. Bovenop de twee miljard die al in het vat zat.

Lasten voor bedrijven verhogen

CPB-directeur Pieter Hasekamp: “Er zijn grote verschuivingen zichtbaar. Een aantal partijen kiest voor ingrijpende stelselherzieningen, vaak gericht op het omvormen van het toeslagenstelsel. Vrijwel alle partijen vergroten de overheidsuitgaven en geven een impuls aan de economie. Daarnaast zien we dat alle partijen de lasten voor bedrijven verhogen en dat de meeste partijen financiële lasten verschuiven naar toekomstige generaties.”