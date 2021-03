Belastingontwijking: Ministerie start consultatie voor 3 plannen

Het kabinet houdt de komende weken een consultatieronde voor verschillende plannen om belastingontwijking aan te pakken. Twee van de plannen zijn onderdeel van het Belastingplan 2022 en een derde wordt deze zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet wil een einde maken aan belastingconstructies waar bedrijven gebruik van kunnen maken om belastingen te ontwijken. Het Ministerie van Financiën heeft drie maatregelen bedacht om te voorkomen dat bedrijven binnen een concern belastingen ontwijken door gebruik te maken van de verschillen tussen belastingstelsels van twee landen. Het ministerie is een consultatieronde gestart voor deze plannen.

Zakelijkheidsbeginsel

Met de eerste maatregel kan zakelijke rente nog maar beperkt worden afgetrokken wanneer een dochteronderneming geld leent van een moederbedrijf in een land waar een lagere zakelijke rente wordt gerekend. Binnen een concern moet net zo zakelijk met elkaar worden gehandeld als onafhankelijke partijen dat onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zouden doen. Tot en met 2 april 2021 kan er op dit plan om mismatches te bestrijden worden gereageerd. Deze zomer zou het plan al bij de Tweede Kamer terecht moeten komen.

Aanpassing hybdridemismatchmaatregel ATAD2

In het tweede voorstel wordt voorkomen dat multinationals de verschillen in vennootschaps-, dividend- en bronbelasting kunnen gebruiken. Deze hybridemismatches zorgen er bijvoorbeeld voor dat een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, of dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is. De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. Op deze regeling kan ook tot en met 2 april worden gereageerd.

Kwalificatiebeleid rechtsvormen

Over de laatste maatregel wordt over vier weken een consultatie gestart. Dit gaat om een manier om hybridemismatches te voorkomen via aanpassingen in het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen, omdat dit Nederlandse beleid nu nog behoorlijk afwijkt van andere landen. Met de voorgestelde maatregel ‘aanpassingen van het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen’ wordt de oorzaak van hybride mismatches nog verder aangepakt.