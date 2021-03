Blog Jaap Koelewijn: Eventjes blij met een blauwe envelop

De coronapandemie legt een zwakke plek van democratisch bestuurde landen bloot: de crisis illustreert hoe slecht bestuurders zijn in het beoordelen van risico’s en baten voor de samenleving op de lange termijn.

Meer weten over risicomanagement? Meld u aan voor de masterclass

Als ondernemer en automobilist houd ik niet zo van de blauwe enveloppen van de overheid. Ze zijn van de belastingdienst of het CJIB uit Leeuwarden. Vorige week kreeg ik er één waar ik wel blij van werd. Het RIVM nodigde mij uit om de eerste coronaprik te komen halen. Dat bezorgde mij een goed humeur. Ik hoorde tot de tweede lichting van het Rijksvaccinatieprogramma uit 1957. De polio-epidemie uit 1956 is aan mij wel voorbijgegaan. Dat geldt niet voor wat oudere bekenden. Ik heb vertrouwen in de wetenschap.

Twee dagen later werd mijn goede humeur bedorven. Nadat in Denemarken iemand heel misschien een bloedpropje na de vaccinatie had gekregen, werd het programma opgeschort. De Denen stopten met prikken. Daarna voltrok zich een opmerkelijk proces. Het ene na het andere land stopte met vaccineren. Zoals te doen gebruikelijk was Nederland het laatste land, nadat Hugo de Jonge eerst had geroepen dat er niets aan de hand was.

Redenen voor twijfel

Is het een goed besluit? Geldt hier ‘we nemen het zekere voor het onzekere’? Ik heb om twee redenen mijn twijfels. In de eerste plaats is de aanleiding voor het besluit op zijn minst discutabel. Er was nog niets aangetoond, er was geen aannemelijke causaliteit vastgesteld, maar toch gaat de stekker er bij de Denen gelijk uit. Daarna gaan andere landen eenzelfde koers varen. Misschien, heel misschien hebben de autoriteiten een heel klein risico uitgesloten. Wat mis is in dit proces, en dat is de tweede reden, is de kosten-baten afweging. Wat zijn de effecten van het opschorten in termen van volksgezondheid? Die vraag wordt niet gesteld en eigenlijk wordt hij een jaar lang al niet gesteld.

Slecht in staat risico te beoordelen

We leven in een samenleving waarin we de risico’s die op de korte termijn zichtbaar zijn – overvolle ic’s en ouderen die eerder overlijden – niet afwegen tegen de misschien wel veel grotere nadelige effecten van het reduceren van deze risico’s. Nu zijn wij als mensen heel slecht in staat om voor de lange termijn risico’s te beoordelen. Maar ik zou van beleidsmakers verwachten dat ze dat beter kunnen.

Zwakke plek blootgelegd

Goede afwegingen maken, is iets wat ons steeds minder goed lukt. De coronapandemie legt een zwakke plek van democratisch bestuurde landen bloot. Onze leiders vragen zich vooral af wat voor hen en niet voor de samenleving in zijn geheel op de lange termijn het beste is. Ze laten hun oren hangen naar het electoraat dat dankzij de sociale media heel luidruchtig van zich kan laten horen. Het gebrek aan leiderschap wreekt zich.

Een goed alternatief heb ik niet. Landen waar het vaccineren wel goed gaat – zoals het VK en Israël – hebben ook zo hun nadelen. Ik zou wel graag willen weten waarom het in een land als Chili wel goed gaat. Het land is 4.000 kilometer lang, maar al 25 procent van de bevolking is één keer gevaccineerd.

Ik blijf doen wat ik al een jaar doe. In mijn hok zitten, veel wandelen en vreselijk gezond eten. Voor de kerst moet het toch gelukt zijn.