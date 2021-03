Bodemonderzoeker Fugro draagt Barbara Geelen voor als nieuwe CFO

De raad van commissarissen van Fugro heeft Barbara Geelen voorgedragen als nieuwe CFO. Geelen vervulde de afgelopen zeven jaar dezelfde functie bij het Rotterdamse op- en overslagbedrijf HES International. Zij volgt per 12 mei Paul Verhagen op, die financieel directeur wordt bij chipmachinebouwer ASMI.

De 47-jaige Geelen heeft ruime ervaring in financieel management, projectfinanciering, strategische planning en fusies en overnames. Voor haar dienstverband bij HES International, bekleedde Geelen verschillende (leidinggevende) functies bij ABN AMRO. Ze werkte voor de bank onder meer in Londen en Singapore.

Geelen, die ook zitting neemt in de raad van bestuur van Fugro, kijkt uit naar haar overstap naar de bodemonderzoeker. “Ik kijk er naar uit om betrokken te zijn bij relevante onderwerpen als de energietransitie, de aanpassing aan de klimaatverandering en duurzame infrastructuurontwikkeling.”

