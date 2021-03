BrainCreators stelt Marco de Pater aan als CFOO

Marco de Pater is aangesteld als de Chief Financial & Operating Officer (CFOO) van BrainCreators). De Pater wordt verantwoordelijk voor het dagelijkse financiële en operationele beleid binnen de organisatie, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van intelligente digitale inspecteurs op basis van AI technologie. Daarnaast draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van en groei van BrainCreators en treedt hij toe tot het leaderschip team.

De Pater brengt 25 jaar ervaring in de IT-sector mee zich mee op het geid van financieel- en operationeel management. Hij heeft gedurende zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan op het gebied van financiële en operationele processen. Zijn laatste functie was die van financieel directeur bij The Consultancy Firm (TCF). Daar was hij verantwoordelijk voor het financiële beleid en de operationele processen van de verschillende business units.

Enorme groei

In een reactie laat De Pater weten uit de kijken naar zijn nieuwe functie. “BrainCreators maakt momenteel een enorme groei door en ik kan niet wachten om daar onderdeel van te zijn. Daarnaast heeft het bedrijf in een relatief korte tijd een indrukwekkend platform ontwikkeld die digitale inspecteurs toegankelijk maakt. Het is nu tijd om gezamenlijk onze groeidoelstellingen te gaan verwezenlijken waarbij financiën en de operatie een onmiskenbare rol spelen. Ik kijk dan ook uit naar een succesvolle samenwerking met het hele team.”

