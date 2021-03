Caspar Visch nieuwe CFO Global Talk

Caspar Visch (45) is per 1 februari aangesteld als CFO bij Global Talk. Hij is afkomstig van Fellowmind waar hij Director Finance & Control was.

CEO Astrid van Rossum is verheugd met de aanstelling van Visch. “De afgelopen twee jaar werkt Global Talk aan internationale groei door onder andere overnames in Nederland en Zweden. De komst van Caspar als CFO zet onze internationale ambities kracht bij. Hij brengt jarenlange internationale ervaring mee vanuit verschillende organisaties die onze verdere groei zal bespoedigen.”

Een brug slaan

Visch kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Het motto van Global Talk ‘understanding is everything’ heb ik zelf ondervonden omdat we met ons gezin in Melbourne en Mumbai hebben gewoond. Ik vind het een prachtige uitdaging om met Global Talk het pad van internationale groei verder op te gaan. Ook het investeren in technologie wordt steeds belangrijker in onze markt. De kennis en ervaring die ik hierin de afgelopen jaren heb opgebouwd om de brug te slaan tussen technologie en mens, komen hierbij zeer goed van pas.”

