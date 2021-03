CFO moet tijdig herstructureren met oog op ontwaken marktdynamiek

Binnen enkele maanden zal naar verwachting de economie en samenleving weer helemaal open gaan. Als de vaccinatiegraad op peil is komende zomer – bij in ieder geval de kwetsbare groepen – zal de coronacrisis hopelijk voorbij zijn. De overheid blijft de economie stimuleren, maar overheidssubsidiëring gaat geleidelijk stoppen. De onderlinge solidariteit tussen bedrijven met de share the pain-gedachte gaat ook verdwijnen. Dat gaat leiden tot geschillen op zoek naar liquiditeit en zelfs tot faillissementen, zeker in periodes van extra liquiditeitsdruk rond de betaling van het vakantiegeld (eind mei) en de loonbelasting hierover.

Veel bedrijven, die voor de coronacrisis kerngezond waren, zitten nu met een schuldenberg en liquiditeitskrapte door teruggevallen omzet. Voor bepaalde bedrijven is het niet mogelijk om met het opstarten van de economie met de omzet deze schulden terug te verdienen. Of überhaupt in de nieuwe economie meer gericht op duurzaamheid een business model te hebben. De coronacrisis heeft de focus op lange termijn-waardecreatie (duurzaamheid en innovatie) geaccelereerd. Er moet voor gewaakt worden om in deze nieuwe tijden te lang door te gaan met een structureel verliesgevend business model die met het laten oplopen van crediteurenbetalingen wordt gefinancierd.

Ondernemingsbeleid aanpassen aan nieuwe werkelijkheid

In deze tijden heeft het bestuur, waaronder de CFO, de uitdagende taak om te laveren in deze nieuwe werkelijkheid. Qua risicomanagement dient het bestuur het beleid aan te passen aan de nieuwe omstandigheden door gebruik te maken van beschikbare regelingen op de kortere termijn en eventueel aanpassen van het business model op de langere termijn. Het financieel beleid dient te worden aangescherpt met een betere cash- en kostenplanning. Er dient doorlopend te worden getoetst of de onderneming in staat is aan zijn de verplichtingen te blijven voldoen. Daarbij moet de financiering worden gemonitord en kritisch worden gekeken naar het dividendbeleid.

Typische D&O-issues in crisistijd zijn onder meer: selectieve betaling, fraude (in organisatie- en op boardniveau), contracten niet nakomen cq. proberen te wijzigen, het te lang voortzetten van de onderneming (zonder toekomstperspectief), dividendbeleid en als last resort een eventuele herstructurering/reorganisatie van de onderneming.

Mogelijkheden van herstructurering

Als het business model van de onderneming structureel verlieslatend is en ontstane schuldenberg onoverkomelijk, moet tijdig worden gekeken naar de mogelijkheden van herstructurering. Dat geldt a fortiori in de komende periode waarin voorzienbaar is dat de dynamiek van markt weer zal herleven na de coronacrisis.

WHOA: een belangrijke tool voor oplossen schuldenberg

De per 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt hiervoor een uitstekende en noodzakelijke tool. De WHOA moet voorkomen dat organisaties failliet worden verklaard, terwijl zij nog levensvatbaar zijn. Deze wet maakt het voor een onderneming met liquiditeitsdruk eenvoudiger om met haar schuldeisers en aandeelhouders een akkoord te bereiken over de sanering van schulden. Het doel van deze wet is om voor levensvatbare onderneming een faillissement voorkomen of voor onderneming zonder toekomstperspectief om op een gecontroleerde manier tot afwikkeling van een onderneming te komen.

Periode van rust van schuldeisers om akkoord te bereiken

De WHOA biedt de mogelijkheid van een afkoelingsperiode waarbinnen schuldeisers geen verhaal kunnen nemen op het vermogen van de onderneming. Dit biedt de mogelijkheid om in relatieve rust een akkoord aan schuldeisers aan te bieden. Voorheen was voor een sanering van schulden medewerking van alle schuldeisers vereist. Een individuele schuldeiser had vanuit een financiële prikkel om niet met een voorstel in te stemmen en aanspraak te maken op integrale betaling. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA is niet langer de instemming van alle betrokken partijen vereist. Een akkoord kan onder omstandigheden ook aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders worden opgelegd. Daarnaast biedt de WHOA voor de onderneming de mogelijkheid bestaande overeenkomsten te wijzigen of op te zeggen. De schadevergoeding die zodoende ontstaat kan onder het akkoord worden gesaneerd. Herstructurering van overeenkomsten onder de WHOA biedt dus naast sanering van bestaande schulden ook de mogelijkheid om een nieuwe kostenstructuur neer te zetten. Overigens zijn arbeidsovereenkomsten uitgesloten van wijziging op opzegging onder de WHOA.

WHOA-vonnissen bieden houvast

Er zijn een beperkt aantal vonnissen over de nieuwe WHOA, maar deze bieden wel houvast voor de rol van het bestuur en de CFO hierin. Zo hief Rechtbank Den Haag op 15 januari 2021 in een zaak twee beslagen op een winkelvoorraad en de inventaris van een onderneming op die zwaar onder druk stond van zijn crediteuren. De beslagleggers werden ook verplicht om een afkoelingsperiode van twee maanden te respecteren. Rechtbank Amsterdam kondigde op dezelfde datum in een zaak ook een afkoelingsperiode van twee maanden aan bij een stichting. Zo kan namelijk een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering plaatsvinden. Een observator is aangesteld die toezicht moet houden op de totstandkoming van een akkoord waarin de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden meegenomen.

Niet alleen voor grotere ondernemingen

Aanvankelijk werd gedacht dat de mogelijkheden van de WHOA met name zouden worden benut door grotere ondernemingen. Uit de beperkte praktijkervaring sinds de recente introductie blijkt dat vooralsnog met name kleinere ondernemingen een beroep op de WHOA hebben gedaan.

Uit een recente beslissing aangaande een grotere onderneming blijkt dat in het geval van een herstructurering van een groep van vennootschappen het plan aan de schuldeisers in beginsel op vennootschapsniveau moet worden aangeboden. Als het herstructureringsplan niet goed en zorgvuldig wordt ingestoken, bestaat ook het risico dat het akkoord wordt afgewezen.

CFO: bereid WHOA-verzoek tijdig en zorgvuldig voor

Met het oog op de taak van het bestuur, en de CFO, die primair is gericht op de continuïteit van de onderneming, is het ons inziens ook de verantwoordelijkheid van het bestuur om tijdig van de mogelijkheden van de WHOA gebruik te maken. Als een onderneming in zwaar weer komt, gaan de belangen van de crediteuren een belangrijke rol spelen. De WHOA zorgt hierin juist voor de juiste balans. Bij het toekomstperspectief van de onderneming of groep na de coronacrisis moet goed worden nagedacht over de cashflow en mogelijkheid van terugbetalen van schulden als de overheidssteun straks wegvalt. Het is verstandig om tijdig en zorgvuldig een herstructureringsplan in te steken, ook met het oog op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Als het voorzienbaar is dat bepaalde schulden niet kunnen worden voldaan door de onderneming, moeten er in beginsel geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan.

Mr. Bart-Adriaan de Ruijter is specialist in corporate litigation en bestuurdersaansprakelijkheid bij CMS. Zijn praktijk is gericht op vertegenwoordiging en advies van bestuursleden en bedrijven in complexe potentieel litigieuze situaties. Hij heeft ruime ervaring in het bijstaan van CFO's en leden van de audit committee, zoals bijvoorbeeld in de procedures inzake KPNQwest en Meavita. Mr. Simon Hardonk MBA is specialist op het gebied van complexe herstructureringen en herfinancieringen van ondernemingen in nationale en internationale setting bij CMS. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij heeft ruime ervaring als curator en bewindvoerder. Tevens is hij Rechter-Plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.