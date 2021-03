Chief Financial Officer wordt Master of Coin

Is het een titel die bij u past? Master of Coin in plaats van Chief Financial Officer? Elon Musk, CEO van Tesla, heeft een aanvraag ingediend bij de beurswaakhond SEC in de Verenigde Staten om Technoking te mogen heten. Zijn CFO, Zack Kirkhorn (foto), moet voortaan door het leven gaan door Master of Coin.

De titels veranderen mag niet zomaar. Hij moet deze titels eerst laten goedkeuren bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hier heeft hij dan ook een verzoek voor ingediend. Verwacht wordt echter dat dit slechts een formaliteit is en de nieuwe titels gewoon goedgekeurd worden.

Het waarom is niet bekend

Eenmaal goedgekeurd, zal Elon Musk de titel Technoking van Tesla dragen. De Chief Financial Officer van Tesla, Zack Kirkhorn, neemt de officiële titel Master of Coin mee. De taken van de collega’s blijven hetzelfde. Enkel de titels veranderen. Musk heeft nog niet bekendgemaakt waarom hij de titels verandert.

Lees ook:

Tesla-baas Musk haalt Bezos in als rijkste persoon

Bitcoin naar nieuw record dankzij grote investering Tesla

Blog Jaap Koelewijn: Drie eeuwen windhandel