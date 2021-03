Corona van grote invloed op premiestijging zakelijke verzekeringen

Werd de coronacrisis eerst beschouwd als een sprint op de zakelijke verzekeringsmarkt; nu wordt het beschouwd als een marathon. Met als gevolg dat de premies stegen met 22 procent. Dat is de grootste stijging sinds de oprichting in 2012 van de Global Insurance Market Index van Marsh -‘ s werelds grootse verzekeringsmakelaar en risico-adviseur.

Verwacht wordt dat de limiet in de stijging in sommige sectoren (ongevallenverzekeringen, eigendomsverzekeringen en bestuurders- en commissarissenverzekeringen) nu wel is bereikt en dat de premie stabiel blijft. De grootste zorg zit bij financiële verzekeringen en schadeverzekeringen.

Moeilijke handelsomstandigheden

‘De wereldwijde verzekeringsmarkt was zeer uitdagend in 2020. Deze uitdaging blijft in in de eerste helft van 2021. Hoewel we tekenen zien dat de prijsstijgingen in sommige lijnen beginnen af te vlakken, blijven onze klanten te maken krijgen met moeilijke handelsomstandigheden”, zegt Lucy Clarke, president Marsh JLT Specialty en Marsh Global Placement.