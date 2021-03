De hobbelige weg naar standaarden niet-financiële informatie

De roep om wereldwijde standaarden voor niet-financiële verslaggeving wordt steeds luider. De argumenten daarvoor liggen voor de hand. Ondernemingen opereren wereldwijd, hun investeerders en andere stakeholders opereren wereldwijd en de vraagstukken en uitdagingen waar ze mee te maken hebben trekken zich niets aan van landsgrenzen, schrijft PwC in een blog op hun website.

Klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en sociale vraagstukken vragen om wereldwijde oplossingen. En de vraagstukken van vandaag vragen in steeds sterkere mate om robuuste, vergelijkbare en betrouwbare niet-financiële informatie. Ook de Covid-19-crisis heeft laten zien dat in onzekere omstandigheden het belang van kwalitatieve en niet-financiële informatie toeneemt.

Andere invalshoek of aandachtsgebied

Dat wereldwijde standaarden nuttig of belangrijk zijn betekent echter niet dat ze ook snel tot stand komen. De huidige situatie kenmerkt zich door een groot aantal standard setters die ieder met een andere invalshoek of aandachtsgebied werken aan standaarden voor niet-financiële informatie. Een situatie waarin ondernemingen en hun stakeholders al snel door de bomen het bos niet meer zien.

Het is niet gemakkelijk om vanuit die situatie naar één wereldwijde standaard te komen. Op het gebied van financiële verslaggeving heeft het ook meerdere decennia gekost om vanuit een grote hoeveelheid nationale standaarden te komen tot één internationaal geaccepteerde standaard voor beursgenoteerde ondernemingen, de International Financial Reporting Standards (IFRS). En zelfs nu is dat nog niet volledig gerealiseerd, aangezien de Verenigde Staten nog steeds hun eigen standaarden hanteren.

Stappen richting betere niet-financiële verslaggeving

In het afgelopen jaar zijn diverse stappen gezet richting een betere niet-financiële verslaggeving. In december 2019 riep Accountancy Europe op tot concrete stappen richting een internationale standaard, waarbij een belangrijke rol werd toegedicht aan de IFRS Foundation. Die laatste is vorig jaar een consultatie gestart om haar rol ten aanzien van duurzaamheidsstandaarden te onderzoeken.

Verschillende standard setters hebben een verdergaande samenwerking en afstemming onderzocht en de International Integrated Reporting Council (IIRC) en Sustainability Accounting Standards Board (SASB) hebben zelfs een fusie tot The Value Reporting Foundation aangekondigd. Dat zijn hoopvolle stappen om alle bestaande initiatieven langzaam te laten samenkomen.

Ambitieuze duurzaamheidsagenda

Tegelijkertijd zal het niet meevallen om snel te komen tot standaarden van hoge kwaliteit die wereldwijd worden geaccepteerd. Dat kan op korte termijn ook juist leiden tot nieuwe initiatieven van partijen die meer haast hebben.

De Europese Unie (EU) bijvoorbeeld heeft een meer ambitieuze duurzaamheidsagenda dan veel andere regio’s in de wereld. In lijn daarmee wil de EU ook meer vaart maken met standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. De door de EU aangekondigde Europese standaard zal in eerste instantie voor nog een extra boom in het bos zorgen.

Oog houden voor elkaar

Is dat erg? Niet per se. Ook als één internationale standaard het basisniveau gaat aangeven waar ondernemingen wereldwijd aan moeten voldoen, is het goed denkbaar dat in bepaalde regio’s of sectoren extra eisen gelden. Welke elementen onderdeel worden van het basisniveau zal in de komende jaren duidelijk worden.

Het is goed als Europa of andere partijen ondertussen meer vaart maken. Zolang de verschillende partijen maar oog houden voor elkaar en vanuit de intentie werken om uiteindelijk zo veel mogelijk de verbinding te zoeken waar dat mogelijk is. Want alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder.

Auteur: Arjan Brouwer, partner PwC Nederland