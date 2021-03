Digitale transformatie vertraagt door gebrekkige back-ups

Meer dan de helft van de bedrijven die na een calamiteit een back-up probeert terug te zetten, loopt tegen ernstige problemen aan. De SLA’s worden vaak niet gehaald en de reservekopie van gegevens blijkt fouten te bevatten. Dat gebrek aan herstelcapaciteit brengt de digitale transformatie van bedrijven in gevaar.

Van het ondervraagde c-level personeel geeft 91 procent aan tijdens de eerste maanden van de coronacrisis het gebruik van clouddiensten heeft verhoogd, zo blijkt uit onderzoek van cloudbedrijf Veeam. Maar de digitale strategie heeft te lijden onder een gebrek aan gegevensbescherming. Ongeveer een derde van de bestuurders geeft aan dat de digitale strategie vertraging opliep in 2020. Redenen daarvan zijn mede dat IT-teams te veel bezig zijn met het overeind houden van de IT-omgeving met de verhoogde druk door het thuiswerken, dat ze afhankelijk zijn van oude systemen die moeten blijven draaien en een gebrek hebben aan ervaren personeel om technologie te implementeren.

Digitale transformatie met weerbaar systeem

Maar ook de back-upstrategie is een uitdaging. Volgens de onderzoekers is de eerste stap in digitale transformatie dat de organisatie weerbaar moet zijn en aanvallen effectief kan pareren. Meer bedrijven stappen wereldwijd over op een cloudstrategie waarmee de kosten dalen en IT’ers meer tijd hebben om zich te storten op IT-initiatieven. Bovendien moet de cloudadoptie ervoor zorgen dat back-ups betrouwbaarder zijn, want daar blijkt het nog regelmatig te ontbreken aan efficiëntie.

Herstelpogingen falen

Niet alleen wordt 14 procent van de data niet als reservekopie opgeslagen, erger nog is dat ook 58 procent van de herstelpogingen faalt. Organisaties die een back-up menen te hebben, merken dan bij een calamiteit dat het terugplaatsen niet slaagt. Dat is een reden dat bijvoorbeeld na een aanval met gijzelsoftware het IT-systeem bestanden versleuteld blijven en het systeem niet naar zijn oude staat hersteld kan worden. Er zitten geregeld fouten in de back-up en de SLA’s voor een herstelactie worden vaak niet gehaald, aldus het cloudbedrijf.

Back-up bij aanval

Een gekoppelde back-up is echter ook een zwakke plek, zo blijkt onder meer recentelijk uit de aanval bij de gemeente Hof van Twente. Criminelen kwamen op een zwak beveiligde server binnenvia het wachtwoord ‘Welkom2020’ en versleutelden diverse databronnen, inclusief een back-upserver. “Deze situatie had voorkomen door daadwerkelijk een back-up buiten het netwerk te bewaren, waardoor verlies van data te voorkomen was geweest. (Hierbij is het van belang dat beide back-ups geen onderlinge verbinding hebben met elkaar)”, schrijft cybersecuritybedrijf NFIR in een rapport naar aanleiding van het onderzoek naar de aanval die de gemeente platlegde, zodat burgers geen paspoorten en rijbewijzen konden aanvragen.

Beschikbaarheid IT

Volgens VP Ronald Ooms van Veeam heeft 2020 voor ingrijpende veranderingen gezorgd in het IT-landschap. “Dit legt meer druk op databeveiliging, omdat in tijden van zakelijke stress bedrijfscontinuïteit uiterst belangrijk is. En dit steunt met name op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een moderne dataprotectiestrategie”, legt hij uit. “Meer dan ooit zijn bedrijven afhankelijk van digitale infrastructuur, toch blijven er uitdagingen op het gebied van dataprotectie. Meer dan driekwart van de Benelux-respondenten heeft een ‘protection gap’ tussen hoe vaak data worden gebackupt versus hoeveel data ze eventueel kunnen verliezen. Dit laat de uitdagingen en beperkingen zien van digitale transformatie-initiatieven.”