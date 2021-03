“Dit is misschien wel het moment om een bedrijf te starten”

Crisis, welke crisis? De pandemie biedt ook mooie kansen voor startups met innovatieve ideeën, legt professor Vareska van der Vrande uit in de EURcast. Startups die werken aan digitalisering of Virtual Reality raken in deze pandemie in een stroomversnelling. “Dit is een goed moment om je eigen bedrijf te starten”, stelt ze. “De pandemie nodigt ons uit om innovatief te zijn. Zeker met de huidige situatie op de arbeidsmarkt.”

Student zijn betekent vaak leven met een krap budget. Dat mag je er niet van weerhouden om voor jezelf te beginnen, vindt Van de Vrande, hoogleraar Collaborative Innovation and Business Venturing aan Rotterdam School of Management. “Als student heb je juist een ideale uitgangspositie; je hoeft geen kinderen te onderhouden of een hypotheek te betalen. Als je een geweldig idee hebt, laat niets je tegenhouden”, luidt haar advies.

Crisis bevordert innovatie

De media berichten veel over bars en winkels die lijden onder de pandemie, maar tegelijkertijd zijn faillissementen erg laag. Dat heeft natuurlijk te maken met de overheidssteun, maar er komt meer bij kijken: “Een crisis kan innovatie bevorderen. Enkele van de meest succesvolle ondernemers doen het juist goed bij veel onzekerheid. ” Zeker nu met het nieuwe werken zijn bedrijven die zich richten op digitalisering zoals vergadertechnologie of Virtual Reality zeer succesvol.

Erasmus Enterprise

Het onderzoek van Van de Vrande richt zich op hoe grote bedrijven omgaan met innovatie en hoe ze samenwerken met startups. Ook is ze academisch leider van Erasmus Enterprise, de startup incubator van de universiteit. Zij kunnen je ideeën helpen ontwikkelen en helpen bewust te worden van wat er bij ondernemerschap komt kijken. Bij heropening van de campus kunnen ondernemers hun ideeën uitwerken en samenwerken op een eigen plek.