DNB: herstel economie treedt later op door aanhoudende lockdown

Door de aanhoudende coronalockdown en de “hobbelige” vaccinatiecampagne treedt het economisch herstel van Nederland later op. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn groeiraming voor dit jaar daarom verlaagd. Centralebankhoofd Klaas Knot vertrouwt er wel op dat er later alsnog krachtig herstel zal plaatsvinden en benadrukt daarnaast dat de economische impact van de coronacrisis tot nu toe eigenlijk is meegevallen.

DNB verwacht nu voor dit jaar een groei van 2,2 procent en volgend jaar 4,2 procent. Bij de vorige raming in december werd nog uitgegaan van 2,9 procent groei in beide jaren. De bijstelling komt vooral omdat Nederland nu nog in een stevige lockdown verkeert. “Voor het eerste kwartaal voorzien we nu een hernieuwde krimp, van ongeveer 1 procent. Wanneer de economie later dit jaar geleidelijk wordt vrijgegeven, kan deze zich fors herstellen, vergelijkbaar met wat we in het derde kwartaal van vorig jaar zagen.”

Historisch grote krimp

Over heel vorig jaar nam het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) volgens DNB met 3,8 procent af. Daarmee was de krimp volgens Knot historisch groot, maar wel minder groot dan bij het begin van de pandemie werd gevreesd, en ook minder dan in veel andere landen. Dat is volgens hem voor een groot deel te danken aan de steunpakketten van de overheid.

Knot hamert er ook op dat voorkomen moet worden dat na de crisis bedrijven alsnog omvallen die in de kern gezond zijn gebleven. Schuldeisers doen er in die gevallen volgens hem goed aan om bij een dreigend faillissement om de tafel te gaan. Daarnaast wijst hij er nogmaals op hoe belangrijk het is dat de overheid maatregelen neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wanneer de beperkende maatregelen er niet waren geweest, was de pandemie waarschijnlijk nog ernstiger en de economische schade nog groter geweest.

Herstel in zicht

Met de komst van meerdere vaccins is herstel in zicht, benadrukt Knot. Hij noemt het daarom wel “irritant” dat de vaccinatiecampagne niet soepel verloopt. Daardoor zou Europa een aantal maanden achterstand kunnen oplopen ten opzichte van landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Toch gaat Knot er nog steeds van uit dat er in de loop van dit jaar een moment komt dat nagenoeg iedereen is gevaccineerd.

De nieuwe voorspellingen zijn nog wel erg onzeker. Virusvarianten die bestand zijn tegen de huidige vaccins zouden de zaak zomaar verder kunnen verslechteren. Anderzijds kan het ook zijn dat de groei uiteindelijk gunstiger uitpakt, bijvoorbeeld als Nederland sneller dan verwacht af zou zijn van alle contactbeperkende maatregelen. DNB gaat er bij zijn berekeningen nu nog van uit dat we pas over ongeveer een jaar echt helemaal af zijn van die maatregelen.

Wat het later optredende herstel precies voor dreigende faillissementen van bedrijven betekent, vindt Knot nog lastig om aan te geven. In de nasleep van de pandemie zullen faillissementen waarschijnlijk onvermijdelijk zijn, wanneer de overheid haar noodpakketten afbouwt. Maar Knot wil niet meegaan met “apocalyptische formuleringen” over een heuse faillissementsgolf. Daar is vooralsnog geen sprake van, zegt hij.