Goldman Sachs draagt CFO Shell voor als commissaris

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs gaat Jessica Uhl, de huidige CFO van Shell, voordragen als nieuwe commissaris. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van de bank op 29 april 2021 wordt gestemd over haar voordracht.

Uhl is sinds 2017 CFO bij Shell, waar zij sinds 2004 in dienst is. De Amerikaanse werkte eerder onder andere bij Enron en bij Citibank. Als ze wordt gesteund, wordt de de vijfde vrouw in het bestuur van Goldman Sachs.

Diversiteit en ervaring

“We zijn verheugd een kandidaat van het kaliber van Uhl te hebben gevonden die de diversiteit zal verbetering en ervaring voor ons bestuur meebrengt”, zegt bestuursvoorzitter en CEO David Solomon in een persverklaring. “We geloven dat ze goed gepositioneerd is om advies en inzicht te geven over een breed spectrum van onderwerpen. Van strategische ontwikkeling tot het managen van klimaatrisico’s.”

