Gwen van Berne eerste Europese voorzitter van IMA wereldwijd

Het Institute of Management Accountants, de wereldwijde beroepsorganisatie voor accounting en finance professionals, heeft Gwen van Berne gekozen tot nieuwe wereldwijde Chair-Elect. De Nederlandse wordt daarmee de eerste Europese voorzitter van de organisatie.

Van Berne is sinds 2019 lid van IMA’s Global Board of Directors en is van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 Chair-Elect, waarna ze J. Stephen McNally, CFO van Plastic Technologies Inc. (PTI) zal opvolgen als voorzitter van de beroepsorganisatie. Tijdens deze periode staan de onderwerpen diversiteit, data- en technologische ontwikkelingen, globalisering en de CFO als brede business adviseur en riskmanager hoog op haar agenda.

In haar rol bij de non-profitorganisatie RIPE NCC, houdt van Berne toezicht op alle financiële operaties. RIPE NCC is een van de vijf regionale internetregisters die toewijzing van internetbronnen, registratiediensten en coördinatieactiviteiten biedt, die de werking van het internet wereldwijd ondersteunen.

Rijke ervaring

Eerder bekleedde van Berne verschillende functies binnen ABN AMRO, waaronder hoofd kapitaal- en risicorapportage (ABN AMRO Bank NV), global manager business development (ABN AMRO Clearing Bank NV) en manager private banking (ABN AMRO Mees Pierson Wassenaar). Ze is ook lid van de Raad van Commissarissen van International Card Services en penningmeester van het Delft Chamber Music Festival. Van Berne is lid van de IMA Amsterdam – Netherlands Chapter, en IMA’s Strategic Planning Standing Board Committee.