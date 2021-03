Harold van den Broek nieuwe CFO van Heineken

Harold van den Broek is de beoogde nieuwe CFO van Heineken. Van den Broek is de opvolger van Laurence Debroux, die na goed overleg tijdens de algemene ledenvergadering van aandeelhouders op 22 april dit jaar terugtreedt.

Van den Broek is sinds 2014 werkzaam bij Reckitt Benckiser, waar hij sinds vorig jaar president Hygiëne is. Hij heeft wereldwijd verschillende financiële functies bekleed, waaronder bij Unilever in Europa en Azië. Onder voorbehoud van benoeming door de aandeelhouders start Van den Broek op 1 juni 2021 starten als CFO van Heineken.

Rijke ervaring

In een reactie laat CEO Dolf van den Brink weten blij te zijn met de komst van de nieuwe CFO. “Ik heb er alle vertrouwen in dat hij een uitstekende financiële en zakelijke leider voor het bedrijf gaat zijn. Hij beschikt over diepgaande financiële expertise en een sterk zakelijk inzicht. Hij beschikt over diepgaande financiële expertise en een sterk zakelijk inzicht. Hij heeft leiding gegeven aan grootschalige bedrijfstransformaties, heeft tientallen jaren ervaring in consumentengoederen en brengt een frisse externe blik mee. Dit zal een aanwinst zijn.”

