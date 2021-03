“Herstelplan is grootste prioriteit voor nieuwe coalitie”

“Wij wachten de definitieve uitslag af, maar vorming van een stabiele meerderheidscoalitie lijkt mogelijk”, zo laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten in een eerste reactie op de voorlopige verkiezingsuitslag.

Schuldenberg

“Namens alle ondernemers hopen wij in deze grootste crisis sinds de oorlog op een gezwinde formatie, met een stabiel en internationaal georiënteerd kabinet”, aldus beide ondernemingsorganisaties. Daarbij is de grootste prioriteit het maken van een herstelplan, waarin geen lastenverzwaringen passen en dat ‘a-politiek’ bekeken zou moeten worden. Hoe komen ondernemers na de crisis over de schuldenberg heen? Hoe kunnen ze weer investeren in hun bedrijf en in de samenleving? Hoe kunnen ze de toekomst van Nederland met succes vormgeven? Die vragen zouden in het herstelplan terug moeten komen.

Klimaat

Belangrijk zijn verder werkbare oplossingen, ondersteund door ondernemers, voor het stikstofprobleem en het klimaatbeleid. “Alleen dan kunnen we echt meters maken en hebben we langjarige zekerheid.”

Vakbeweging

Als het gaat om de arbeidsmarkt hopen de ondernemersorganisaties met de vakbeweging afspraken te maken over een inclusieve en beter functionerende arbeidsmarkt, waar een nieuw kabinet zijn voordeel mee kan doen. “Langs deze lijnen hopen we conform onze nieuwe koers samen met het nieuwe kabinet te werken aan groei en een sterk, inclusief en duurzaam Nederland. Dit vraagt om een goede langjarige publiek-private investeringsagenda.”