Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) roept in zijn vergadering van 19 februari 2021 op om ook het langetermijnperspectief te behouden als basis voor duurzaam herstel.

Hoe overleeft uw bedrijf deze crisis? Volg de collegereeks!

Het economisch beeld kent nog altijd veel onzekerheden. De grote vraag is wanneer de pandemie onder controle is en in welke mate bedrijven na de coronacrisis nog altijd voldoende levensvatbaar zijn. Het FSC onderschrijft het huidige steunbeleid van de overheid en de inzet om de maatregelen niet te snel terug te draaien. Tegelijkertijd wijst het FSC onder andere op het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte dat het in tijden van grote onzekerheid onverstandig is om de overheidsfinanciën structureel te belasten. Dit betekent dat het nieuwe kabinet geen extra ruimte moet benutten voor structurele uitgavenverhogingen of lastenverlichting zonder dekking hiervoor in de begroting.

Minder gunstige ontwikkeling

Financiële markten zijn opvallend positief gestemd. Dit lijkt in belangrijke mate gebaseerd te zijn op verwachtingen over een succesvol verloop van vaccinaties en een spoedig en stevig economisch herstel, die ook samen hangt met een omgeving van lage rente en een zoektocht naar rendement (search for yield). Dit laatste uit zich soms in speculatieve koersbewegingen, zoals bij het aandeel GameStop en sommige crypto’s. Het FSC waarschuwt dat een plotselinge omslag in het sentiment kan plaatsvinden als de situatie zich de komende tijd minder gunstig ontwikkelt. Gezien de huidige economische onzekerheid kan dat gepaard gaan met hogere marktvolatiliteit en afname van liquiditeit.

De Nederlandse banken hebben de crisis tot nu toe goed weerstaan. De economische gevolgen van de coronacrisis hebben zich echter op dit moment nog niet volledig doen gelden. De komende maanden is een verslechtering van de kredietportefeuille te verwachten als gevolg van een verwachte oploop van de werkloosheid en toename van faillissementen. Het FSC benadrukt dat banken de komende tijd aandacht moeten blijven besteden aan hun risicomanagement en eventuele betalingsproblemen en verliezen tijdig moeten erkennen.

Onder druk door lage rente

Voor pensioenfondsen en verzekeraars geldt dat zij vooral onder druk staan door de lage rente. Deze situatie zal naar verwachting nog langere tijd aanhouden. Daarom is het goed om vooral ook naar de onderliggende economische financiële positie te blijven kijken. De recente stijging van de kapitaalmarktrente is een weerspiegeling van betere economische vooruitzichten en voorzichtige toename in inflatieverwachtingen.

Door goede voorbereidingen in de financiële sector is de brexit soepel verlopen. Het FSC zal in een volgende vergadering nader spreken over de mate waarin Britse CCP’s clearing van euroderivaten kunnen blijven verzorgen voor EU-partijen.