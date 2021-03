IMF: vooruitzichten wereldeconomie beter door coronasteun Biden

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn verbeterd door het Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden en voortgang met vaccinatiecampagnes in diverse landen. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een speech. Volgens haar zal het fonds daarom zijn ramingen voor de wereldeconomie opwaarts bijstellen.

In januari dacht de organisatie uit Washington nog dat de mondiale economie dit jaar weer met 5,5 procent zou kunnen groeien, na de krimp van 3,5 procent van vorig jaar. Voor 2022 werd een plus van 4,2 procent voorzien. Georgieva liet weten dat het plaatje er zowel voor 2021 als 2022 inmiddels beter uitziet. Dat betekent dus een sneller herstel uit de coronacrisis, maar de precieze cijfers worden pas in de voorjaarsraming van volgende week naar buiten gebracht.

Brandstof voor hele wereldeconomie

Dat niet alleen de Verenigde Staten voordeel hebben van de coronasteun van Biden, hebben de laatste tijd al meerdere economen aangegeven. Deskundigen van kredietverzekeraar Euler Hermes noemden het pakket ter waarde van 1900 miljard dollar bijvoorbeeld “brandstof voor de totale wereldeconomie”, omdat het geld, dat volgens hen bijna letterlijk over de VS wordt uitgestrooid, waarschijnlijk voor een flinke boost zorgt van de internationale handel.

Extreem grote onzekerheid

Georgieva merkte in haar toespraak op dat er economisch gezien nog wel sprake is van “extreem grote onzekerheid”, ook over financiële omstandigheden. “Een versneld herstel brengt in het algemeen goed nieuws, maar het kan ook leiden tot minder gewenste resultaten”, waarschuwde ze. Een sneller herstel van de Amerikaanse economie zou namelijk ook kunnen leiden tot een snelle stijging van de rentes, wat het aangaan van leningen minder aantrekkelijk zou maken en daardoor ongunstig kan uitpakken voor bijvoorbeeld veel opkomende en zich ontwikkelende economieën.