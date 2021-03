Intravacc benoemt Nathalie Laarakker tot CFO

Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve vaccins, heeft Nathalie Laarakker benoemd tot Chief Financial Officer en lid van het managementteam van de onderneming met ingang van 1 april 2021.

Laarakker heeft ruim vijftien jaar ervaring binnen corporate finance met een bewezen staat van dienst op het gebied van financieel en senior management, voornamelijk in de hightech- en health-sector. Hiervoor was Laarakker werkzaam bij het kankerimmunotherapie R&D-bedrijf Gadeta, waar zij sinds 2018 Chief Financial Officer en Managing Director was. Laarakker begon haar professionele carrière bij PricewaterhouseCoopers en werkte voor zowel het kantoor in Amsterdam als in Boston (VS). In 2001 rondde zij een studie tot registeraccountant af, waarna zij diverse senior functies bekleedde bij verschillende ondernemingen. Daarnaast was ze onder meer Head of Finance bij het in New York (Nasdaq) beursgenoteerde Nederlandse biotechbedrijf Merus. Ze behaalde een bachelor aan de Amsterdam Business School en een postdoc graad in accounting aan de Universiteit van Amsterdam.

Grote kansen

Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc, zegt in een reactie: “We zijn verheugd Laarakker als Chief Financial Officer te verwelkomen in ons managementteam. Haar benoeming komt op een perspectiefrijk moment met grote kansen op groei voor Intravacc. De uitgebreide internationale zakelijke en financiële ervaring van Laarakker zal van onschatbare waarde zijn bij de voortgaande wereldwijde uitrol van Intravacc als een toonaangevende onderneming voor contractuele ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins.”

Laarakker kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging. “Ik kom bij Intravacc op een belangrijk en cruciaal moment in de ontwikkeling van de onderneming. Intravacc heeft een aantal uitdagende jaren achter de rug voordat het begin dit jaar een verzelfstandige vennootschap werd met de Nederlandse staat als aandeelhouder. Ik kijk uit naar de samenwerking met het managementteam en de nieuw opgerichte Raad van Commissarissen om de strategische en financiële doelstellingen van de onderneming te kunnen maximaliseren.”

