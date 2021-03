Klimaatdoelstellingen nog lang niet behaald door grote bedrijven

Bedrijven hebben nog een lange weg te gaan om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en klimaatneutraal te worden. Zo blijkt uit de eerste benchmark van Climate Action 100+, een groep investeerders waarvan de 575 leden samen 54.000 miljard dollar een activa beheren. Onder hen bevinden zich onder andere ABP, Achmea en Pensioenfonds PGB.

In het onderzoek zijn 159 grote bedrijven, ook de Nederlandse bedrijven Philips, Air France-KLM en Shell, op verschillende criteria langs een meetlat gelegd. Deze bedrijven worden door de groep, die in 2017 is opgericht, aangemoedigd om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun klimaatdoelstellingen aan te scherpen.

Doelen nog ver weg

De ruime meerderheid van de onderzochte bedrijven is nog ver verwijderd van het behalen van de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Geen enkel bedrijf voldeed aan alle negen criteria.

Het onderzoek toont aan dat geen van de bedrijven nog heeft onthuld hoe ze in 2050, of eerder, een netto nul-uitstoot gaan halen. Dat terwijl 83 van de onderzochte bedrijven toezegt over dertig jaar geen broeikasgassen meer uit te stoten. Ongeveer de helft van de toezeggingen omvat niet de volledige reikwijdte van hun emissies.