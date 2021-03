Mechan Groep verwelkomt Geert Kraak als CFO

Mechan Groep heeft haar directie uitgebreid met de komst van Geert Kraak (52 jaar). Kraak is per 1 maart benoemd tot CFO van de leverancier van landbouwmachines. Hij neemt naast Ray Uiterwaal (CEO) en Eric Kraan (COO) plaats in het bestuur.

Kraak heeft meer dan dertig jaar werkervaring in Europa, de Verenigde Staten en Azië. “Zijn profiel laat zich omschrijven als een financieel strateeg met ervaring in business-to-business, handel, zakelijke dienstverlening en productie-industrie”, schrijft het bedrijf. “Zijn brede expertise op het gebied van financiën, strategie, risicomanagement, business development en algemeen management zijn bijzonder welkom in de nieuwe fase die Mechan Groep nu ingaat.”

“Wij zijn verheugd dat Geert ons team komt versterken en zijn overtuigd dat we met hem afkoersen op een nog betere toekomst voor Mechan Groep, onze medewerkers en ons dealernetwerk.”

