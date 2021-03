‘Nederlandse bedrijven profiteerden het meest van overheidssteun’

Grote Nederlandse bedrijven hebben in coronajaar 2020 van alle grote Europese ondernemingen het meest geprofiteerd van staatssubsidies. Hierdoor bleven verliezen beperkt en namen kasreserves fors toe, meldt kredietverzekeraar Euler Hermes. Zo kregen Nederlandse bedrijven leningen onder staatsgarantie en konden ze gebruik maken van de NOW-regeling, die is bedoeld om werkgelegenheid te behouden.

“Nederlandse bedrijven verloren vorig jaar elf miljard euro aan toegevoegde waarde en daar stond twintig miljard euro overheidssteun tegenover”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland. Daarmee is Nederland in de Europese Unie veruit koploper. België is nummer twee op de lijst.

Slimmer beleid

“De overheid zit niet te wachten op massaontslagen bij de grote ondernemingen. Ook dan krijgt de belastingbetaler de rekening gepresenteerd”, aldus Geeroms. Door veel coronasteun toe te kennen zorgt de Nederlandse overheid er volgens Euler Hermes voor dat bedrijven weer snel kunnen opveren als de economie herstelt. “Per saldo is dat slimmer.”

“Als je kijkt naar de krimp in de eurozone dan onderscheidt Nederland zich positief”, zegt Geeroms. Dat is volgens hem voor een deel te danken aan overheidssteun maar ook aan het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie.