Nieuw Duits financieel schandaal dreigt met faillissement Greensill Bank

Duitsland heeft na het debacle met Wirecard een nieuw financieel debacle. De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft afgelopen week faillissement aangevraagd van het Duitse onderdeel Greensill Bank. Eerder kreeg de Australisch-Britse moedermaatschappij uitstel van betaling. De Duitse dochteronderneming staat juridisch los van moeder Greensill Capital.

Met het faillissement van de bank zien zo’n vijftig lokale instanties vele miljoenen verdampen. Mogelijk is een half miljard euro aan Duits belastinggeld verdwenen. Net als bij Wirecard zijn er nu ook vragen over de rol van de accountant.

Ebner Stolz

De BaFin, die in de Wirecard-zaak zwaar onder vuur ligt en afscheid moest nemen van de voorzitter en zijn rechterhand, vermoedt dat de huisaccountant Ebner Stolz steken heeft laten vallen. Ebner Stolz is een middelgroot kantoor met 1700 werknemers.

Onder gedupeerde klanten van Greensill zijn circavijftig Duitse gemeenten, steden en deelstaten. Zij hadden uit zuinigheid miljoenen gestald bij Greensill in de hoop zo strafrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te ontlopen. Het blijkt nu dat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze tegoeden. Volgens berichten in de media had Greensill Bank uit Bremen drie miljard euro aan verzekerd spaargeld. Spaarders met tegoeden tot 100.000 euro kunnen via het depositogarantiestelsel rekenen op compensatie. Daarnaast stond er vijfhonderd miljoen euro aan onverzekerd kapitaal van publieke instellingen bij de bank.