Nikki Goossens benoemd tot CFO Van den Bosch

Nikki Goossens (33) is benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van Van den Bosch. Met ingang van 1 april 2021 vormt zij samen met CEO Rico Daandels de directie van de onderneming.

Goossens is geen onbekende voor Van den Bosch. Begonnen als trainee Finance in 2012, groeide zij door tot Manager Finance (2016 – 2020) en Manager Business Control (2020 – heden). De afgelopen jaren heeft zij de organisatie en bedrijfsprocessen in de volle breedte leren kennen. Met de benoeming tot CFO zet zij de volgende stap in haar loopbaan.

Businessprocessen

In de rol van CFO wordt Goossens samen met CEO Rico Daandels verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling, evenals de dagelijkse aansturing van de organisatie. Daarbij richt Goossens zich met name op het verbeteren en beheersen van de interne businessprocessen. Tot haar portefeuille behoren onder meer Finance & Control, Human Resources, Quality, Legal, ICT en Procurement.

Groeiambitie

Daandels is verheugd met de benoeming. “Binnen Van den Bosch vinden we het belangrijk jong talent de kans te geven om intern door te groeien. Ik heb Goossens de afgelopen jaren leren kennen als een kundige en ambitieuze collega en heb het volste vertrouwen in haar nieuwe rol als CFO.” Ook aandeelhouder Peter van den Bosch is enthousiast over de aanstelling van Goossens: “Als logistiek dienstverlener hebben we een stevige groeiambitie, waarbij we vol inzetten op data, inzicht en kennis om intermodale bulklogistiek slimmer, beter en duurzamer te maken. Goossens heeft de juiste kennis en ervaring om onze groeiambities verder vorm te geven.”

Passie en ambitie

Goossens kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. “Ik ben Van den Bosch dankbaar voor deze mooie kans. Er liggen prachtige uitdagingen op het gebied van optimalisatie en digitalisering. In mijn nieuwe rol als CFO ga ik samen met mijn collega’s vol passie en ambitie voortbouwen op de ingeslagen weg om als The Supply Changer in Bulk het verschil te maken.”

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.