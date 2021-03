Onderzoek: Vergaderen in Nederland krijgt een zes

Hoe meer we vergaderen, hoe minder gelukkig we zijn. Dat blijkt uit een grootschalig vergaderonderzoek dat in Nederland plaatsgevonden heeft. Ernst van Dam, directeur bij Cap Gemini Academy, Rik Nijkamp, organisatieadviseur en Bart Groenewoud, learning & development specialist, voerden het onderzoek de afgelopen maanden uit.

“Wij verbazen ons er continue over hoe mensen met elkaar omgaan in organisaties. En datgene wat ons allemaal veel tijd en energie kost – vergaderen – dat lijkt niet altijd goed te gaan. Vergaderen is zoveel meer dan agendastukken aftikken. Het is de olie van de samenwerking. Tijd voor een grootschalig onderzoek naar vergaderen in Nederland”, vertellen de onderzoekers.

Belangrijkste conclusies

De onderzoekers trekken de volgende belangrijkste conclusies:

• We vergaderen wat af in Nederland en geven het vergaderen zelf een mager zesje.

• En hoe meer we vergaderen, hoe minder gelukkig we zijn.

• We vermoeden dat onze collega’s dit ook vinden.

• We worden gelukkiger als vergaderingen leiden tot resultaat.

Online vergaderen versus fysiek vergaderen

• Kijkend naar de resultaten zien we ook dat online vergaderen niet populair is.

• Slecht 10 procent wordt gelukkiger van online dan van fysiek vergaderen.

• 91 procent is meer online gaan vergaderen.

• En slechts 2 procent minder dan voorheen.

Grootste ergernissen

• Uitlopen van vergaderingen.

• Het lage vertrouwen om vrijuit te spreken.

• Er worden geen resultaten geboekt.

• Het niet opvolgen van acties.

Advies

De onderzoekers komen met advies om gelukkiger te worden van vergaderen. “Het is belangrijk dat resultaten worden behaald. Het behalen van resultaten doe je niet door enkel te focussen op de wijze van vergaderen, maar door te starten met een goede voorbereiding. Waarom ga je vergaderen en wie zijn daarbij en waarom? Minder, zinvoller en leuker te vergaderen bereik je onder andere door daarbij stil te staan en dus geen uitnodigingen meer te accepteren waaruit niet helder blijkt waarom er wordt overlegd en wat jou rol is in dat overleg. Heb je geen rol, dan heb je er simpelweg niets te zoeken en hoef je er niet bij te zijn.”