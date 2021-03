Ook in februari weinig faillissementen in Nederland

Het aantal faillissementen in Nederland was ook in februari lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Rechters spraken vorige maand 173 keer een faillissement uit. Dat zijn er 232 minder zijn dan in februari 2020, meldt de Raad voor de rechtspraak.

Het aantal bankroeten is al sinds het begin van de coronacrisis opvallend laag. Zo spraken rechters vorig jaar volgens voorlopige cijfers 3900 faillissementen uit, terwijl dat er in 2019 nog 4776 waren.

Te weinig onderzoek naar oorzaak

Naar de oorzaak is volgens de Raad voor de rechtspraak nog te weinig onderzoek gedaan om er definitieve conclusies over te trekken. Tegelijkertijd stipt het bestuur van rechtbanken en gerechtshoven aan dat rechters bij faillissementsaanvragen altijd naar de context kijken. Dat betekent dat ze ook rekening houden met de economische gevolgen van de coronapandemie. Bedrijven die in de kern gezond zijn, zullen ze daardoor niet snel failliet laten gaan. Mogelijk houden ook coronasteunmaatregelen van de overheid veel bedrijven overeind, aldus de Raad voor de rechtspraak.