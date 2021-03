Overheidsschuld stijgt naar 4,3 procent van bbp

In coronajaar 2020 is de overheidsschuld gestegen naar 34 miljard euro. Dat is 4,3 procent van het bbp. In de Europese Unie is afgesproken dat de schuld maximaal 3 procent van het bbp mag zijn, maar die regels zijn in verband met de coronacrisis opgeschort.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de coronacrisis de Staatsschuld flink doen oplopen. De schuld nam in één jaar met 40 miljard euro toe naar een totaal van 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp. Uiteindelijk komt de Staat nog 34 miljard euro tekort. De totale schuld is wel onder de Europese norm gebleven, maar het tekort niet. De overheidsschuld als percentage van het bbp, de schuldquote, kwam zes procentpunten hoger uit dan een jaar eerder. De hoogste schuldquote van de afgelopen decennia was in 2014, toen kwam hij uit op 67,9 procent, tegenover de 54,5 van 2020.

Minder inkomsten, meer uitgaven

Er kwam minder geld binnen, onder meer door het uitstel van betaling van belastingen, terwijl de uitgaven onverwacht stegen, vooral door de financiële maatregelen om bedrijven economisch te stutten. De Staat moest extra geld lenen om de steun te bekostigen. Overigens is nog niet al het geld van de diverse subsidies uitgekeerd, waardoor de schuldtoename beperkter blijft. De belasting- en premieopbrengsten over 2020 daalden met bijna 2 miljard euro. Oorzaak van de relatieve kleine daling zijn de overheidssubsidies, waarvan het geld via belastingen en premies weer gedeeltelijk terug in de schatkist rolt, zo merkt het CBS op. Zo nam de loon- en inkomstenheffing over 2020 toe.

Loonsteun en uitkeringslasten

Een grote kostenpost was de 30 miljard euro aan subsidies voor ondernemers, zoals loonsteun NOW, vaste lasten tegemoetkoming TVL en zelfstandigensubsidie Tozo. Ongeveer de helft van dat bedrag is uitgegeven aan loonsteun om werkgelegenheid te behouden. Daardoor is de toename van uitkeringslasten dus beperkt gebleven: het CBS noteert een toename van 4 miljard euro voor uitkeringen, maar die waren vooral te wijten aan hoger uitgaven aan toeslagen, bijvoorbeeld voor de zorg.