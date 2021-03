Pearle-moeder blijft ondanks geruzie fusie met Essilor steunen

GrandVision, het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish, staat nog altijd achter de geplande miljardenovername door brillenconcern EssilorLuxottica. De twee beoogde fusiepartners vechten sinds de uitbraak van de coronapandemie een juridisch conflict uit rond de deal ter waarde van 7,3 miljard euro. Toch ziet GrandVision-topman Stephan Borchert daarin geen belemmering voor de inlijving, meldde hij bij de presentatie van de jaarcijfers.

“We blijven EssilorLuxottica steunen bij de afronding van de overname van GrandVision en werken aan de benodigde goedkeuring van toezichthouders”, zo verklaarde Borchert.

Tegenover elkaar in rechtbank

EssilorLuxottica, het bedrijf achter merken als Ray-Ban, Oakley en Varilux, stond afgelopen week nog in de rechtbank tegenover GrandVision in een hoger beroep. Een advocaat van het Frans-Italiaanse concern zei toen dat de miljardendealop breken staat, tekende zakenkrant Het Financieele Dagblad op uit zijn mond.

EssilorLuxottica ging in hoger beroep nadat de rechter eerder zijn eis van inzage in de GrandVision-administratie had afgewezen. EssilorLuxottica beweert zelf meer informatie te willen omdat het GrandVision ervan verdenkt overname-afspraken te hebben geschonden gedurende de lockdowns tegen de coronapandemie. Maar volgens GrandVision wil het bedrijf met de opgevraagde informatie alleen maar een lagere overnameprijs uitonderhandelen.