Rabobank rekent op snel herstel economie na crisis

De Nederlandse economie zal na een krimp in het eerste kwartaal als gevolg van de lockdownmaatregelen snel aan vaart winnen. Economen van Rabobank voorzien voor dit jaar een groei van 2,1 procent, afgezet tegen de krimp van 3,8 procent vorig jaar, meldden zij in een prognose. In 2022 zal de economie naar verwachting een groei van 3,7 procent laten zien.

Rabobank benadrukt dat de prognose omgeven is met een hoop onzekerheden. Daarbij is met name het tempo van vaccineren bepalend voor het herstel, omdat de vaccinaties ook het tempo van de versoepelingen grotendeels zullen bepalen. In de prognose rekent de bank erop dat er in de loop van volgend kwartaal geleidelijk aan meer mag. Aan het begin van het vierde kwartaal denkt Rabobank dat de economie weer volledig open kan.

Meer geld uitgeven

Dit alles zal er volgens de bank voor zorgen dat mensen weer geld zullen gaan uitgeven, na een forse krimp in het eerste kwartaal. Wel zal de werkloosheid naar verwachting gaan stijgen wat wel een rem zet op de consumptie. Rabo verwacht een stijging van het werkloosheidspercentage tot 4,7 procent in de eerste helft van 2022 van 3,6 procent nu.

De overheidsinvesteringen zullen volgens de bank ook sterk aantrekken dit jaar en volgend jaar. Verder zullen ook bedrijven het aandurven om weer investeringen te doen, afgezet tegen de krimp in investeringen van 3,8 procent vorig jaar.

Verschil tussen branches

Verder benadrukt de bank dat de coronacrisis een aantal sectoren vorig jaar juist erg hard heeft geraakt, terwijl andere branches er relatief probleemloos doorheen rolden. In de horeca was de krimp circa 41 procent en de vervoersector zag ongeveer 16 procent van zijn productie verdampen. Sectoren als de handel en de ICT wisten ondanks corona hun productie nog aardig op peil houden. Wel zagen we in deze sectoren grote verschillen tussen de bijbehorende deelsectoren. Binnen de handel deden de supermarkten het bijvoorbeeld erg goed, maar moesten de kledingwinkels het ontgelden.

Daarnaast zal het onder andere voor reisbureau’s en de vervoerssector nog even duren voordat ze de crisis te boven zijn. Dit omdat het vervoer door de lucht en daarmee ook het toerisme sterk is afgenomen. De bouw heeft verder last van de stikstofproblemen die onder andere de afgifte van vergunningen in de weg zit. Voor dit jaar rekent Rabo in de bouw op een krimp. De grote vraag naar woningen zal de sector volgend jaar weer doen groeien.