Rentestap VS niet aan de orde, economie groeit met 6,5 procent

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, ziet vooralsnog geen reden om de rente te verhogen. Volgens de beleidsmakers zullen de huidige lage rentestanden van 0 tot 0,25 procent tot 2023 in stand blijven, ook nu de inflatie dit jaar zal oplopen naar 2,4 procent, wat boven het gewenste niveau van circa 2 procent is.

Volgens de Fed staan de VS dit jaar voor een economische groei van 6,5 procent, ruim 2 procentpunt meer dan bij een eerdere raming. Na afloop van de tweedaagse vergadering verklaarden de beleidsmakers dat de Fed “bereid is de koers van het monetaire beleid waar nodig aan te passen als er risico’s opduiken die de verwezenlijking van de doelstellingen in de weg zouden kunnen staan.”

Unanieme beslissing

Het was de achtste keer op rij dat de Fed de rente ongemoeid liet en de beslissing was unaniem. Iets meer dan een jaar geleden zag de bankenkoepel zich genoodzaakt de rente met een vol procentpunt te laten zakken vanwege de impact van de coronacrisis. Naast het in stand houden van de rente, tornde de Fed ook niet aan zijn obligatie-opkoopprogramma.

Volgens de Fed zal de werkloosheid eind dit jaar naar 4,5 procent zijn gezakt, waar nu ruim 6 procent van de beroepsbevolking in de VS zonder werk zit. Eind 2023 zal de werkloosheid volgens de ramingen op 3,5 procent uitkomen.