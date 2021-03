Risicoleiderschap – doelgericht omgaan met onzekerheden

Onzekerheid is de enige nieuwe zekerheid, binnen de meeste organisaties. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Meer van het conventionele risicomanagement is niet de oplossing want daarvoor is interne en externe omgeving veel te dynamisch geworden. Risicoleiderschap biedt een goed alternatief voor de functie van conventionele risicomanager. In deze whitepaper staat risicoleiderschap centraal. Waarom is het van belang? Wat is het? Hoe werkt risicoleiderschap in de dagelijkse praktijk? Al deze vragen en meer worden in de volgende hoofdstukken behandeld:

Onzekerheid: de enige nieuwe zekerheid

Risico en leiderschap

Van risicomanager naar risicoleider

Vaardigheden voor de risicoleider

