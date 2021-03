RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ en ontwerp-richtlijn RJk B17 ‘Overheidssubsidies’

In september 2020 is RJ-Uiting 2020-13 ‘Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling’ gepubliceerd. Naar aanleiding van deze RJ-Uiting heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) onderzocht of aanpassing van de huidige RJ 274 en RJk B17 nodig is voor wat betreft de presentatie van exploitatiesubsidies.

Aan de hand van de uitgevoerde analyse stelt de RJ voor om in alinea 111 van RJ 274 en alinea 111 van RJk B17 op te nemen dat exploitatiesubsidies dienen te worden gepresenteerd onder de opbrengsten of in aftrek worden gebracht op de gerelateerde kosten. Bij presentatie onder de opbrengsten kan de exploitatiesubsidie worden opgenomen onder een algemene post zoals ‘overige opbrengsten’ of als een afzonderlijke post.

Omwille van de leesbaarheid bevat deze RJ-Uiting naast een versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn weergegeven een ‘schone’ versie van de voorgestelde gewijzigdeRJ 274 en RJk B17. De uiting is hier te downloaden commentaar kan tot uiterlijk 15 april 2021 worden ingediend bij het RJ secretariaat, bij voorkeur per email (secretariaat@rjnet.nl).