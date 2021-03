Sterke groei thuiswerk vacatures binnen finance & accounting

Het aantal vacatures waarbij gedeeltelijk of fulltime thuiswerken mogelijk is op lange termijn, is flink toegenomen. Recruitmentbureau Robert Half stelt op basis van een recent onderzoek een aanzienlijke stijging van 122 procent vast in verschillende sectoren. Voor de finance & accounting sector is dit zelfs 123 procent. Daarnaast is er een toenemende vraag naar specifieke vaardigheden voor administratieve en financiële profielen.

“We zien dat de pandemie het thuis- en hybride werken in een stroomversnelling heeft gebracht. Bij Robert Half merken we dat hierdoor ook andere prioriteiten worden gesteld bij het werven van nieuw personeel. Zo neemt de vraag naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen toe, maar ook soft skills en technologische vaardigheden worden steeds belangrijker geacht nu de digitale transformatie zijn intrede heeft gedaan. Thuiswerken vergt nou eenmaal een andere mindset en vaardigheden”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half.

Conclusies

Uit onderzoek in samenwerking met Burning Glass Technologies blijkt dan ook:

• Dat het totaal aantal Nederlandse vacatures voor thuiswerken de afgelopen maanden met 122 procent is gestegen in vergelijking met de periode vóór Covid-19;

• Eén van deze sectoren waarin de groei van “remote” werken sterk terug te zien is, is binnen de finance & accounting sector (+123 procent)

• Er een toenemende vraag te zien is in vacatures voor financiële profielen met soft skills, zoals werken in teams, klanten bijstaan en creatief kunnen denken:

o Financieel analisten die creatief kunnen meedenken (+32,8 procent)

o Accountants die klantgericht kunnen werken (+10,4 procent).

“Door remote werk zien we dat werkzoekenden ook bereid zijn om soms verder te reizen om één of twee dagen op kantoor te werken. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om uit een grotere pool van talent te kiezen voor het werven van nieuw personeel. Bovendien kan het interessant zijn voor de werkgever als een bedrijf meerdere vestigingen heeft en de werknemer hierin flexibel is”, zegt Bruggeman.