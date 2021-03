Tienduizenden banen weg bij beursgenoteerde bedrijven

De Nederlandse beursgenoteerde bedrijven gaan dertigduizend banen schrappen, hebben in 2020 een stuk minder geïnvesteerd en gaven vorig jaar ook veel minder geld terug aan hun aandeelhouders. Dat meldt het FD na een analyse van de jaarcijfers van de 66 grootste aan het Damrak genoteerde bedrijven.

Het is voor het eerst dat er op bredere schaal gekeken wordt naar de prestaties van de beursgenoteerde bedrijven in coronajaar 2020. Die resultaten zijn over het algemeen goed. Zo bleven de omzetten – Air France-KLM, Shell en Arcelor Mittal daargelaten – in 2020 nagenoeg gelijk vergeleken met een jaar eerder.

Forse bezuinigingen op personeel

Vooral de forse bezuinigingen op personeel springen in het oog. Zo hebben negen bedrijven ontslagrondes aangekondigd. Bij die bedrijven verdwijnen opgeteld dertigduizend banen, acht procent van hun totale werknemersbestand.

Ondanks dat de grote bedrijven dus niet de hardste klappen hebben gekregen, hebben ze wel flink ingegrepen. Dat was ook wel nodig: de nettowinst van de onderzochte bedrijven kwam in 2020 56 procent lager uit dan het jaar ervoor. Dat is zonder Shell, Arcelor Mittal en Air France-KLM, die samen 26 miljard euro verlies boekten.