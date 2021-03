TVL aangepast voor bezwaar onterechte afwijzingen

Ondernemers die geen TVL ontvingen omdat hun SBI-code niet overeenkwam met de eis van de eerste regeling, terwijl ze wel hoofdactiviteiten in getroffen sectoren uitvoerden, kunnen bezwaar maken op basis van nieuwe hardheidsclausules. Dat is het gevolg van aanpassingen in de regeling naar aanleiding van enkele bezwaren eind vorig jaar.

Bezwaar tegen afwijzing

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december dat een aantal TVL-aanvragen onterecht was afgewezen door RVO. Een aantal ondernemers maakte bezwaar aan tegen de toewijzing van de KvK wat betreft de SBI-codes die werden gebaseerd op de hoofd- en nevenactiviteiten. Om die reden werd de TVL-aanvraag van een aantal ondernemers afgewezen, omdat hun SBI-code niet overeenkwam met de eis van de eerste periode van de TVL.

Het CBb riep het ministerie daarom op nader onderzoek te doen naar de indeling van hoofdactiviteiten die de KvK bepaalde. Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft nu aan de Tweede Kamer dat de TVL-regeling wordt aangepast. Als een ondernemer voldoende weet te onderbouwen dat zijn hoofdactiviteit feitelijk anders is dan wat er in het Handelsregister staat, komen zij toch in aanmerking voor de subsidie en kunnen ze bezwaar maken tegen de eerdere afwijzing.

TVL aangepast

Om dat mogelijk te maken worden twee gerichte hardheidsclausules in de regeling opgenomen. Hiermee wordt het mogelijk dat de ondernemer in aanmerking komt voor TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, danwel een hogere subsidie krijgt op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, ook indien deze afwijken van de beschrijving van de activiteiten in het handelsregister op 15 maart 2020. Deze wijziging is afgelopen donderdag voorgelegd aan de Europese Commissie.

“Ik zal bekijken of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden, maar ik kan dat niet garanderen, omdat dit bovenop alle andere activiteiten komt die RVO.nl moet uitvoeren”, schrijft Keijzer. “Wel is het zo dat indien een ondernemer na een bezwaar op dit punt met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 in het gelijk wordt gesteld, dit automatisch ook wordt verwerkt in de aanvraag voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.”